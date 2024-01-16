Делайте это, если врезались в танк или конную полицию: как выйти сухим из воды

Водителям сказали, что делать, если врезались в спецтехнику

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На дороге встречаются различные виды транспорта, включая машины с включенными мигалками, ремонтную и военную технику, а также коммунальный транспорт и даже лошади. Вопрос заключается в том, имеет ли конная полиция те же преимущества, что и автомобили с сигналами. Рассмотрим, как оформить аварию с танком или ракетным комплексом, что делать при столкновении с коммунальной техникой, и какие трудности возникают при оформлении этих происшествий. Полиция, пожарные, скорая помощь — все они участвуют в дорожном движении.

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Автомобили спецслужб часто оказываются в авариях из-за несчастных случаев — например, столкновений при выезде на вызов или из-за невнимательных водителей. Обычно виноваты обе стороны, но водители служб спасения также являются участниками дорожного движения, и процесс оформления аварии для них аналогичен. Если стороны согласны и повреждений немного, можно воспользоваться Европротоколом, даже если автомобили принадлежат организациям. Однако сотрудники спецслужб могут потребовать официального заключения ГИБДД, а не протокола.

Проблесковые маячки дают преимущества, но не освобождают от ответственности. Согласно ПДД, использовать приоритетный проезд можно после убеждения в том, что другие уступают дорогу.

Коммунальные службы и дорожная техника могут столкнуться с другими участниками движения. В случае ДТП с участием таких транспортных средств необходимо вызвать ГИБДД, особенно если нет регистрационных знаков. Сотрудники должны подробно описать технику, ее обозначения и расположение на дороге. В случае нарушений со стороны коммунальных служб, они могут быть признаны виновниками.

ДТП с военной техникой, такой как БТР, танк или ракетный комплекс, оформить по Европротоколу невозможно, так как военная техника не страхуется ОСАГО. В остальном процесс аналогичен оформлению обычных аварий, требуется участие ГИБДД.

Лошади также могут стать участниками ДТП. Согласно ПДД, лошади по асфальтовым дорогам не допускаются, и сотрудники конной полиции также должны соблюдать это правило. В случае аварии необходимо вызвать ГИБДД, оформить протокол, и если виноваты лошади, предъявить претензии их владельцам или юридическим лицам.