Врач Дружинин нашел способ снять похмелье после Нового года

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Врач-нарколог и преподаватель Первого медицинского университета им. И. М. Сеченова Николай Дружинин рассказал о методе, применяемом всеми наркологами для эффективного облегчения симптомов похмелья. Этот прием, о котором он подробно рассказал в интервью для "Ленты.ру", обещает успешно справиться с утренними неудобствами.

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Сущность метода избавления от похмелья, широко известного в медицинских кругах, заключается в удалении алкоголя из организма. Для этого уже несколько десятилетий применяется препарат метадоксин. Кроме того, рекомендуется увлажнять организм, употреблять больше воды, а также принимать витамин С и ибупрофен для снятия головной боли.

Диетолог Шона Уилкинсон предоставила четыре домашних рецепта, которые могут помочь при похмелье. Она рекомендует использовать расторопшу, рассол, лимон и мятный или имбирный чай для облегчения утренних симптомов.

Врач и телеведущий Александр Мясников также высказал свои рекомендации по борьбе с похмельем. По его мнению, шоколад и орехи могут быть эффективными, так как употребление алкоголя снижает уровень магния в организме. Поэтому для восстановления этого микроэлемента рекомендуется употребление пищи, богатой магнием.