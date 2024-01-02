История такси в России: от первого таксометра до современных реалий

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В России первое такси появилось лишь в 1907 году, а с течением времени, особенно после Великой Отечественной войны, таксопарки стали обычным явлением.

Фото: openverse by Hipsta.space is licensed under CC BY-SA 4.0.

Постепенно смягчившаяся политика позволила Москве в 1925 году приобрести 120 таксомоторов Renault. В послевоенные годы такси комплектовались различными моделями, от "Побед" до "Волг".

Стоимость поездки менялась с течением времени: от 50 копеек за километр в 1925 году до 20 копеек за посадку и километр в последние советские годы. Эволюция такси в России стала отражением общественного мнения, превратив такси в социальный транспорт, в противовес ранее презренному буржуазному шику.