Раскрыты шесть шагов для совершения самой безопасной сделки купли-продажи автомобиля

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Продажа автомобиля — это процесс, требующий внимания и осторожности, чтобы избежать рисков и мошенничества. Эксперт по автомобильным сделкам Александр Бударагин поделился стратегией по защите от мошенников и минимизации потерь в ходе сделок.

Фото: openverse.org by GU / 古天熱 is licensed under CC BY-SA 2.0.

На портале "Госуслуги" появилась новая услуга, которая облегчает поиск покупателя или продавца автомобиля, а также позволяет провести все необходимые формальности онлайн. Сервис включает в себя проверку истории автомобиля, заключение электронного договора купли-продажи, а также возможность временного удержания средств на специальном счёте до завершения сделки.

Чтобы обеспечить безопасность сделки, следует выполнить следующие шаги:

Продавец публикует объявление о продаже автомобиля на портале "Госуслуги". Покупатель находит подходящее объявление и связывается с продавцом для уточнения деталей. Стороны подписывают электронный договор купли-продажи с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). При выборе оплаты через спецсчёт на "Госуслугах" покупатель переводит средства на специальный счет в банке-партнёре сервиса. Сумма блокируется до завершения сделки. Стороны встречаются для осмотра и передачи автомобиля. На данном этапе важно проверить соответствие реальных документов данным, указанным в договоре, а также оформить акт приёма-передачи автомобиля. После передачи автомобиля покупатель подтверждает исполнение обязательств продавца в личном кабинете на портале "Госуслуги". После этого средства переводятся продавцу, и сделка считается завершённой.

Этот сервис предоставляет несколько преимуществ, включая экономию времени и средств, повышение безопасности в ходе сделки, возможность проверки истории автомобиля, а также удобство онлайн-оформления документов.

Тем не менее, следует учесть некоторые недостатки, такие как необходимость в получении усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП), а также ограниченный выбор для покупателей и продавцов.