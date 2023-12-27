Продажа автомобиля — это процесс, требующий внимания и осторожности, чтобы избежать рисков и мошенничества. Эксперт по автомобильным сделкам Александр Бударагин поделился стратегией по защите от мошенников и минимизации потерь в ходе сделок.
На портале "Госуслуги" появилась новая услуга, которая облегчает поиск покупателя или продавца автомобиля, а также позволяет провести все необходимые формальности онлайн. Сервис включает в себя проверку истории автомобиля, заключение электронного договора купли-продажи, а также возможность временного удержания средств на специальном счёте до завершения сделки.
Чтобы обеспечить безопасность сделки, следует выполнить следующие шаги:
Этот сервис предоставляет несколько преимуществ, включая экономию времени и средств, повышение безопасности в ходе сделки, возможность проверки истории автомобиля, а также удобство онлайн-оформления документов.
Тем не менее, следует учесть некоторые недостатки, такие как необходимость в получении усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП), а также ограниченный выбор для покупателей и продавцов.
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