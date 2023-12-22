Портал CarsWeek назвал 5 машин, подешевевших к Новому году

1:27 Your browser does not support the audio element. Авто

Издание CarsWeek рассказало, какие автомобили подешевели к Новому году.

Фото: "2013 Kia Cerato - First Drive" by The National Roads and Motorists' Association is licensed under CC BY 2.0.

Первой моделью является "Москвич 3". Отмечается, что кросс по акции "Прямая выгода" снизился в цене на 200 000 рублей. Кроме того, была запущена скидка для сотрудников КамАЗа. Последние могут взять автомобиль за 1,39 млн рублей.

Снизились в цене внедорожники Tank. При покупке модели 300 можно сэкономить от 500 до 250 тысяч.

"Серым" схемам в страну все еще поставляются Hyundai Creta. Ранее корейский автомобиль мог быть приобретён за 3,25 млн рублей, в настоящее время его цена составляет 2,99 миллиона.

Suzuki Grand Vitara в декабре снизилась в цене с 3 800 000 до 3 400 000 рублей. Автомобиль с пробегам от 21 км предлагается российскими покупателями в разных городах по цене в 3,4 млн рублей.

Ранее сообщалось о том, что по прошествии двух лет с начала проведения Россией специальной военной операции на Украине из-за введённых Западом ограничений половина российских автозаводов не смогла возобновить своё производство.