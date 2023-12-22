Половина российских автозаводов не вернулась к работе после санкций

1:14 Your browser does not support the audio element. Авто

По прошествии двух лет с начала проведения Россией специальной военной операции на Украине из-за введённых Западом ограничений половина российских автозаводов не смогла возобновить своё производство. Такие данные подсчитал "Коммерсантъ".

Фото: Фото: lada.ru

Уточняется, что сегодня объём производства автомобилей в стране намного ниже уровня предыдущих кризисов 2009–2010 годов и 2015-2016 годов. В итоге из 21 российских автозаводов, приостановивших производство из-за санкций, 50% по-прежнему простаивают.

Таким образом, десять из указанных выше площадок контролировали автоконцерны из стран, которые впоследствии были признаны российским правительством недружественными. Также ещё шесть заводов, в том чисде АвтоВАЗ и "Автотор", вели сборку моделей зарубежных производителей.

Из-за западных санкций были остановлены почти все отечественные производства авто, в том числе, Lada. Тем не менее, довольно скоро выпуск российских моделей машин возобновился, а места ушедших иностранных компаний заняли отечественные инвесторы.