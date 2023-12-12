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Россиянам рассказали о повышенном износе автомобиля при сильных морозах

1:40
Авто

Холодные температуры оказывают негативное воздействие на автомобиль, приводя к увеличению износа и возможным поломкам. Пуск двигателя при -35 °C становится трудным: лишь половина машин запускается без проблем, в то время как 16% не заводятся вовсе. Езда в сильные морозы также сопряжена с определенными рисками.

Россиянам рассказали о повышенном износе автомобиля при сильных морозах
Фото: openverse.org by Sergey Galyonkin is licensed under CC BY-SA 2.0.

Один из факторов, влияющих на износ при холодных пусках, — замерзшее моторное масло с более высокой вязкостью, что затрудняет его циркуляцию по системе. Особенно подвержены износу подшипники скольжения, зависящие от точной подачи масла, сообщает 74.ru. Хотя этот износ может быть незаметен, со временем он может снизить ресурс двигателя через 10-15 лет. В северных регионах, где морозы длительны, проблемы могут быть более серьезными.

Также холодные пуски увеличивают расход энергии аккумулятора, его емкость может снизиться до двух раз при охлаждении от +20 до -30 градусов. Экстремальные пуски могут разрядить аккумулятор, сокращая его срок службы. Для восстановления рекомендуется полностью зарядить аккумулятор от внешнего источника постоянного тока.

Рекомендуется осуществлять холодные пуски с особой осторожностью. Также важно поддерживать аккумулятор в хорошем состоянии и предпринимать меры для его зарядки при разрядке.

Ранее сообщалось, что эксперты назвали 3 причины, почему у многих россиян скоро начнутся проблемы с автомобилями.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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