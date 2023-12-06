Эксперты назвали 3 причины, почему у многих россиян скоро начнутся проблемы с автомобилями

1:19 Your browser does not support the audio element. Авто

Портал njcar. ru выявил три причины, по которым у многих российских автовладельцев могут возникнуть проблемы с транспортными средствами. Сначала поднимается вопрос подорожания оригинальных запчастей, что заставляет владельцев откладывать текущий ремонт и устанавливать менее долговечные дубликаты. Этот подход может не только негативно сказаться на техническом состоянии автомобиля, но и повлиять на безопасность.

Фото: Openverse by Dmitry Racer is licensed under CC BY-SA 4.0

Далее обсуждается сокращение срока службы неоригинальных аналогов, которые, хоть и дешевле, имеют меньший ресурс. Замена таких деталей может потребоваться раньше, чем у оригинальных запчастей, особенно в случае ремонта подвески.

Также поднимается вопрос откладывания визитов в сервисные центры с целью экономии, что может привести к дополнительным расходам. Затягивание с заменой элементов ходовой системы может ускорить износ других компонентов.

Наконец, обращается внимание на увеличение поддельных моторных масел на рынке, что, согласно сетевым автосервисам, приводит к росту заказов на ремонт двигателей из-за использования некачественных масел. Увеличение межсервисного пробега и отсрочка замены смазки в двигателе также угрожают ресурсу силового агрегата.