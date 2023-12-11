В ГИБДД раскрыли, кто кому должен уступать дорогу при въезде во двор

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Проблемы с парковкой и ограниченными дворами часто создают неудобства для водителей. Иногда при поиске свободного места автомобилисты вынуждены ездить по кругу. Даже въезд во двор может стать настоящим испытанием для некоторых водителей, которые не знают, кому следует уступить дорогу. Представители портала njcar. ru побеседовали с сотрудниками ГИБДД на эту тему.

Фото: официальный телеграмм канал гибдд.рф

Часто возникает ситуация: одна машина покидает двор, а другая пытается въехать. Из-за ограниченной проезжей части, занятой припаркованными автомобилями у обочины, разъехаться двум машинам становится очень трудно. Как определить, у кого из водителей есть преимущество?

Подъездные пути к дворовой территории обычно относятся к жилым зонам, и на въездах во дворы устанавливаются соответствующие знаки 5.21, предупреждающие о приоритете пешеходов и велосипедистов. Также запрещено проезжать через жилую зону, чтобы сократить путь.

Согласно разделу 8.3 Правил дорожного движения, водитель автомобиля, покидающего прилегающую территорию, обязан уступить дорогу движущимся по ней транспортным средствам и пешеходам.

Однако на практике ситуация может быть несколько иной: проезжая часть на дворовой территории, частично занятая парковкой, может сужаться до узкой полосы. Водитель, въезжающий во двор, должен руководствоваться этими условиями, так как водителю, выезжающему из него, может быть сложнее маневрировать в ограниченном пространстве, особенно при выполнении заднего хода.

В ГИБДД отметили, что при въезде во двор водитель должен оценить обстановку и потенциальные риски, и в некоторых случаях будет лучше поступить разумно и уступить дорогу водителю, покидающему жилую территорию.