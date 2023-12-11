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Автоэксперт Баканов заявил, что современные автомобили не нуждаются в прогреве зимой

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Авто

Современные автомобили в зимнее время не нуждаются в прогреве благодаря обширным возможностям электроники, которая самостоятельно контролирует все параметры работы двигателя. Об этом сообщил автоэксперт Пётр Баканов во время интервью для РИАМО.

Автоэксперт Баканов заявил, что современные автомобили не нуждаются в прогреве зимой
Фото: openverse by simpleinsomnia is licensed under CC BY 2.0

Специалист отметил, что необходимость прогрева пришла к нам ещё со времен карбюраторных машин, когда без этого действия автомобиль мог едва двигаться или даже "заглохнуть".

"Карбюратор, по сути, "повар", который смешивает частичку бензина с воздухом и в дальнейшем это засасывается в цилиндр", — объяснил Баканов.

Он также добавил, что современные автомобили лучше всего прогреваются во время движения. При этом, по его словам, не рекомендуется перегружать автомобиль сразу после старта и лучше проехать первые 2-5 километров, соблюдая невысокую скорость.

Нужно ли прогревать двигатель? И что при этом происходит.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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