Современные автомобили в зимнее время не нуждаются в прогреве благодаря обширным возможностям электроники, которая самостоятельно контролирует все параметры работы двигателя. Об этом сообщил автоэксперт Пётр Баканов во время интервью для РИАМО.
Специалист отметил, что необходимость прогрева пришла к нам ещё со времен карбюраторных машин, когда без этого действия автомобиль мог едва двигаться или даже "заглохнуть".
"Карбюратор, по сути, "повар", который смешивает частичку бензина с воздухом и в дальнейшем это засасывается в цилиндр", — объяснил Баканов.
Он также добавил, что современные автомобили лучше всего прогреваются во время движения. При этом, по его словам, не рекомендуется перегружать автомобиль сразу после старта и лучше проехать первые 2-5 километров, соблюдая невысокую скорость.
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