Стало известно, что будет с ценами на автомобили в России в 2024 году: ожидается незначительный рост

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В декабре прошлого года в России было отмечено падение цен на автомобили некоторых китайских марок. И не только за счёт специальных предложений. Эксперты, опрошенные "Российской газетой", сообщили о том, что россиян ожидает на автомобильном рынке в 2024 году.

Фото: openverse.org by Carleasingmadesimpletm is licensed under CC BY 2.0.

"Продолжения "галопирующего" роста цен мы не предвидим, но и условий для их снижения тоже нет. Ожидается незначительный рост в 2-3% в квартал, если не произойдут существенные колебания в курсе национальной валюты", — отмечает заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Ренат Тюктеев.

Он также добавляет, что акцент в бизнесе будет переноситься на официальных дилеров. Случайное присутствие неофициальных дилеров и частных продавцов на рынке новых автомобилей будет быстро снижено.

"Интерес со стороны клиентов к небольшому бизнесу уже уменьшается из-за связанных с ним рисков", — поясняет Тюктеев.

Руководитель отдела цифровых каналов продаж ГК "Альфа-лизинг" Роман Вальков уверен, что на данный момент нет оснований для снижения цен на автомобили в 2024 году. Покупатели заинтересованы на российских и китайских марках, цены на которые увеличились примерно на 15% с начала 2023 года.

"Автомобили китайских производителей уже составляют более 50% российского рынка, а отечественные бренды разрабатывают амбициозные планы по увеличению производства", — говорит эксперт.

Цены на автомобили напрямую зависят от текущих курсов валют. При некоторой стабилизации рубля на рынке также можно наблюдать умеренную динамику цен на автомобили. В целом, аналогично 2023 году, на стоимость транспортных средств будут влиять курсы валют, доступность автомобилей, а также экономическая и политическая обстановка, сообщает Вальков.