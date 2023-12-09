В ГИБДД раскрыли, кто должен вытаскивать вещи из багажника при досмотре автомобиля

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Опытные сотрудники ДПС умело используют незнание водителями деталей законодательства, что приводит к тому, что они выступают "пострадавшими" в тех ситуациях, где они абсолютно невиновны. Даже водители с хорошими юридическими знаниями могут оказаться в затруднительном положении. Например, вопрос о том, кто должен открывать багажник и демонстрировать содержимое, становится иногда неочевидным, когда сотрудник ДПС начинает обыск. Портал njcar.ru выяснил у представителя ГИБДД, кто и как должен извлекать вещи из багажного отделения при осуществлении обыска транспортного средства.

Фото: официальный телеграмм канал гибдд.рф

На первый взгляд, осмотр и обыск кажутся синонимами, однако с точки зрения юридической науки они имеют существенные различия. Каждый из этих терминов определяет действия инспектора и водителя по-разному. Проще говоря, осмотр подразумевает взгляд внутрь закрытых окон автомобиля и оценку салона или груза без физического вмешательства. Обыск, в свою очередь, представляет собой комплекс мер, который инспектор ГИБДД должен соблюдать, инициируя процесс. Однако далеко не все автолюбители знают, что нужно делать дальше, особенно в отношении выгрузки вещей из автомобиля в процессе обыска.

Порядок проведения обыска подробно определен статьей 27.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ). Согласно этой статье, "обыск транспортного средства осуществляется в присутствии двух свидетелей, либо с применением видеозаписи" при участии кого-либо, владеющего транспортным средством. В случаях, требующих немедленного проведения обыска и отсутствия указанного лица, он может быть проведён без его присутствия с применением видеозаписи и "иных установленных способов фиксации материальных доказательств". При этом процедура обыска транспортного средства должна быть обязательно зафиксирована в протоколе.

Иными словами, для проведения обыска автомобиля инспектору необходимо иметь весомые основания. Процедуру должен проводить тот, кто наиболее заинтересован в его проведении. Водитель не обязан разгружать свои вещи из автомобиля и открывать их содержимое перед инспектором, так как это не предусмотрено статьей 27.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Таким образом, правоохранительные органы должны самостоятельно проводить разгрузку автомобиля. Однако, учитывая недоверие российских автовладельцев к сотрудникам ДПС, рекомендуется тщательно контролировать действия инспектора, чтобы избежать возможных недоразумений. К сожалению, водителю придётся самостоятельно загружать вещи обратно в автомобиль.