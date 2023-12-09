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Автоэксперты назвали 4 способа убрать "масложор" без капитального ремонта

2:07
Авто

Понятие "масложор" широко известно среди водителей. В таких случаях владельцу транспортного средства приходится регулярно доливать масло в двигатель, обычно каждые тысячу километров пробега. Эксперты предложили несколько методов, которые могут отложить капитальный ремонт двигателя в случае увеличенного расхода масла.

Автоэксперты назвали 4 способа убрать "масложор" без капитального ремонта
Фото: Wikipedia by Huhu Uet is licensed under CC BY-SA 3.0

Основной причиной повышенного расхода масла в двигателе часто является естественный износ цилиндропоршневой группы, вызванный большим пробегом автомобиля или неправильной эксплуатацией. Однако прежде чем беспокоиться о серьезных расходах на капитальный ремонт мотора, важно убедиться, что увеличенный расход масла обусловлен именно критическим износом двигателя, а не другими причинами.

Иногда уровень масла в картере снижается из-за утечек через прокладки, уплотнители или маслосъемные колпачки. Поэтому первым шагом стоит осмотреть двигатель на предмет утечек смазки. Для устранения этой проблемы может потребоваться замена дефектных деталей.

Есть случаи, когда смазка вытекает из-за плохо закрученной сливной пробки или масляного фильтра. Для устранения утечки нужно либо плотно закрутить их, либо заменить фильтр или саму пробку с прокладкой.

Использование поддельного моторного масла также может быть причиной быстрого снижения уровня смазки в двигателе. Поэтому при покупке масла стоит избегать экономии и приобретать смазку от известных производителей только в проверенных местах, сообщает njcar.ru.

Если после тщательной проверки не удается выявить другие причины увеличенного расхода масла, кроме износа цилиндропоршневой группы, можно попробовать сменить тип масла. Важно при этом ознакомиться с официальной инструкцией от производителя вашего автомобиля, где указаны рекомендуемые характеристики масел для использования в вашем моторе. Часто при выборе нового масла для старого и изношенного двигателя применяется общее правило - переход на более вязкую смазку.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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