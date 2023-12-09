Автоэксперт Сергей Бургазлиев объяснил, почему цены на "Москвич" вырастут

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Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев предсказывает возможное подорожание новых автомобилей "Москвич" в 2024 году на 10%, что приведет к прибавке в цене до 180 тыс. рублей.

Фото: официальный сайт москвич

Эксперт отмечает, что основным фактором влияния на повышение цен является уровень инфляции в стране.

В настоящее время предприятие МАЗ "Москвич" предпринимает усилия для удержания цен на автомобили, предлагая различные скидки, однако слабый спрос создает давление на возможное повышение стоимости.

В планах компании на 2024 год — продажа 50 тыс. машин и расширение дилерской сети, а также переход на производство полного цикла и выпуск новых моделей, таких как кроссовер D-класса "Москвич 8" и перелицованный JAC Sehol X6 под именем "Москвич 5".