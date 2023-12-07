ГИБДД назвала три способа избавиться от ослепления фарами встречных автомобилей

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Из-за сокращения светового дня зимой, водители часто сталкиваются с проблемой ослепления яркими фарами встречных автомобилей. Названы три эффективных способа борьбы с этой неприятностью.

Фото: autohome.com.cn

Встречный свет создаёт дискомфорт и требует от водителя более высокую концентрацию внимания на своем полосе движения. Важно, чтобы водитель находился на более высоком уровне относительно дорожного полотна, чтобы снизить эффект ослепления, улучшить контроль и уменьшить усталость.

Существует множество советов в Сети о том, как справиться с ослеплением от фар встречного автомобиля и избежать усталости за рулем. Однако многие такие советы, включая "прятание" за грузовиком или закрывание одного глаза при встрече, имеют временный эффект.

Специальные антибликовые очки с поляризационными линзами могли бы стать эффективным решением этой проблемы. Однако многие водители по разным причинам не используют их. Некоторым кажется неприличным носить "солнечные" очки в тёмное время суток, а другим сложно найти подходящую модель среди доступных брендов на российском рынке, пишет портал njcar. ru.

Однако есть альтернативное решение — антибликовый козырёк. Этот аксессуар крепится к штатному козырьку в салоне автомобиля с помощью специальной прищепки. Он представляет собой прозрачный прямоугольник из поляризованного пластика, иногда с небольшим затемнением для защиты от дневных бликов или желтоватым оттенком для использования в ночное время. Когда водитель опускает такой козырёк в тёмное время суток, уровень ослепления значительно снижается, обеспечивая комфортные условия и полный контроль на дороге.