Эксперт "За рулём" Колодочкин: аккумуляторная батарея почти не принимает заряд, пока не нагреется

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Когда наступает мороз, многие элементы и жидкости в автомобиле начинают вести себя иначе. Чтобы избежать поломки или даже просто смочь поехать на работу утром, необходимо знать эти особенности. Об этом рассказал эксперт из журнала "За рулём" Михаил Колодочкин.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Особое внимание эксперт уделил аккумуляторной батарее, так как именно она чаще всего становится причиной того, что в морозное утро приходится вызывать такси или идти на остановку, вместо того чтобы уехать на своей машине.

Стандарт ГОСТ Р 53165-2008 устанавливает требования к температурной устойчивости аккумуляторных батарей при минус 40 °С. Однако, здесь речь идёт о хранении, а не о работоспособности.

"К примеру, токи холодной прокрутки (максимальный ток, который батарея может отдать стартеру) проверяют при гораздо более скромной температуре в минус 18 °С", — говорит эксперт.

Ещё важно то, что в мороз батарея практически не заряжается, пока не прогреется. Однако она всё же может выдавать ток для питания других систем.

Из-за постоянных коротких поездок в морозы даже новые аккумуляторные батареи разряжаются без дополнительной подзарядки всего за неделю. Это одна из особенностей эксплуатации автомобилей зимой.