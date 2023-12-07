Автоэксперты предложили способ ускорения прогрева авто при помощи утеплителя для труб

1:28 Your browser does not support the audio element. Авто

Многие автовладельцы сталкиваются с проблемой продолжительного прогрева своих машин в зимнее время. В связи с этим эксперты из автомобильного издания "За рулём" предлагают эффективный способ быстрого прогрева транспортного средства после ночной стоянки на холоде.

Фото: "New Car - Interior" by Accretion Disc is licensed under CC BY 2.0.

Один из малоизвестных лайфхаков заключается в использовании утеплителя для труб. По мнению специалистов, обернув им бампер автомобиля, можно значительно ускорить нагрев двигателя после запуска. Этот метод особенно эффективен при движении, когда необходимо быстро достичь нужной температуры мотора.

Метод очень актуален для владельцев малолитражных автомобилей с турбированными двигателями, у которых наиболее часто возникают проблемы с быстрым прогревом в холодное время года. Однако данный лайфхак будет полезен и для других типов машин.

Эксперты подчёркивают, что не следует недооценивать эффективность таких простых решений. Они приводят пример с использованием подштанников зимой: они кажутся не нужными, пока не выйдешь на холод. Точно так же и утепление автомобиля — простые методы могут значительно облегчить жизнь владельцам авто в зимний период.

В заключение специалисты рекомендуют автовладельцам не ограничиваться одним способом, а изучить и использовать несколько методов быстрого прогрева машины, чтобы обеспечить комфорт и безопасность в зимнее время года.