Автоэксперты рассказали о необходимости прогрева двигателя зимой

Эксперты рассказали о важности прогрева двигателя зимой, освещая рекомендации как со стороны производителей, так и из практического опыта водителей.

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В условиях российского климата вопрос прогрева становится актуальным, несмотря на отсутствие явных указаний в руководствах по эксплуатации отечественных автомобилей.

Специалисты подчеркивают необходимость воздерживаться от высоких оборотов после длительной стоянки на холоде и рекомендуют начинать движение через 30 секунд после пуска двигателя.

В то время как современные моторы не требуют длительного прогрева, зимой рекомендуется уделить внимание не только двигателю, но и салону для обеспечения комфортной и безопасной поездки.

Нужно ли ГРЕТЬ двигатель ? Прогрев машины зимой. Ответ АвтоЭксперта [ПроМоторы]