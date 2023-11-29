Эксперты рассказали о важности прогрева двигателя зимой, освещая рекомендации как со стороны производителей, так и из практического опыта водителей.
В условиях российского климата вопрос прогрева становится актуальным, несмотря на отсутствие явных указаний в руководствах по эксплуатации отечественных автомобилей.
Специалисты подчеркивают необходимость воздерживаться от высоких оборотов после длительной стоянки на холоде и рекомендуют начинать движение через 30 секунд после пуска двигателя.
В то время как современные моторы не требуют длительного прогрева, зимой рекомендуется уделить внимание не только двигателю, но и салону для обеспечения комфортной и безопасной поездки.
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