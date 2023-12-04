Автолюбители назвали 7 эффективных способов тратить на бензин гораздо меньше денег

Производители автомобилей активно борются за снижение расхода топлива, но в конечном итоге экономичность транспортного средства часто зависит от водителя. Согласно информации портала njcar.ru, существует 7 эффективных способов экономии денег на бензине и редкости посещения АЗС.

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Первый шаг к экономии топлива – это правильный выбор автомобиля. В паспорте автомобиля указан расход топлива в различных режимах. Выбирайте компактные автомобили с небольшим объемом двигателя или гибриды для экономии.

Недостаточное техническое обслуживание также может негативно сказаться на расходе топлива. Например, неисправные свечи зажигания могут привести к неполному сгоранию бензина, увеличив расход. Технически исправный автомобиль всегда более экономичен.

Спокойный стиль вождения тоже содействует экономии. Поддерживайте обороты двигателя в пределах 2000-2500 об/мин и не превышайте скорость 90-100 км/ч на трассе. Соблюдайте увеличенное расстояние до впереди идущего автомобиля, чтобы избежать резких торможений и ускорений.

Учтите аэродинамику: груз на крыше увеличивает сопротивление воздуха и расход топлива. Лишний вес в багажнике также негативно сказывается на расходе, сообщает njcar.ru.

Интересный факт: использование навигатора, способного предоставлять информацию о пробках, может сэкономить топливо. Часто обходные пути являются более эффективным вариантом, чем стоянка в пробке.