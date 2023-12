Производители автомобилей активно борются за снижение расхода топлива, но в конечном итоге экономичность транспортного средства часто зависит от водителя. Согласно информации портала njcar.ru, существует 7 эффективных способов экономии денег на бензине и редкости посещения АЗС.

Фото: openverse by Franco Folini is licensed under CC BY-SA 2.0