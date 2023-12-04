Производители автомобилей активно борются за снижение расхода топлива, но в конечном итоге экономичность транспортного средства часто зависит от водителя. Согласно информации портала njcar.ru, существует 7 эффективных способов экономии денег на бензине и редкости посещения АЗС.
Первый шаг к экономии топлива – это правильный выбор автомобиля. В паспорте автомобиля указан расход топлива в различных режимах. Выбирайте компактные автомобили с небольшим объемом двигателя или гибриды для экономии.
Недостаточное техническое обслуживание также может негативно сказаться на расходе топлива. Например, неисправные свечи зажигания могут привести к неполному сгоранию бензина, увеличив расход. Технически исправный автомобиль всегда более экономичен.
Спокойный стиль вождения тоже содействует экономии. Поддерживайте обороты двигателя в пределах 2000-2500 об/мин и не превышайте скорость 90-100 км/ч на трассе. Соблюдайте увеличенное расстояние до впереди идущего автомобиля, чтобы избежать резких торможений и ускорений.
Учтите аэродинамику: груз на крыше увеличивает сопротивление воздуха и расход топлива. Лишний вес в багажнике также негативно сказывается на расходе, сообщает njcar.ru.
Интересный факт: использование навигатора, способного предоставлять информацию о пробках, может сэкономить топливо. Часто обходные пути являются более эффективным вариантом, чем стоянка в пробке.
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