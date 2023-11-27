Россияне скоро лишатся самого дешевого автомобиля на рынке

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Это заявление было сделано руководителем компании, Максимом Соколовым, в контексте обсуждения планов на производство в 2023 году. Он также объявил, что новый автомобиль Lada Iskra заменит модель Granta, с планами выпустить более 200 тысяч автомобилей Granta в текущем 2023 году. После выпуска Iskra, запланированного на конец 2024 года, ассортимент Lada будет расширен за счет компактного городского кроссовера на базе Vesta и минивэна, возможно, станущего полноценным преемником модели "Ларгус".

Фото: Openverse by Sergiy Tkachenko / 4th february is licensed under CC BY 2.0

Прототипы Lada Iskra, скрытые под маскировкой, были замечены в Тольятти в начале ноября. Предполагается, что модель будет основана на адаптированной и локализованной версии французской модульной платформы CMF-B LS от Renault-Nissan. Вместе с тем, двигатели, вероятно, будут разработаны внутри компании: это будут хорошо знакомые 1,6-литровые атмосферные двигатели мощностью 90 и 106 л.с., а также 1,8-литровый двигатель с мощностью 122 л.с.

Заметно, что продажи LADA Granta достигли отметки в 1,5 миллиона единиц в понедельник, 20 ноября, что сделало ее одной из самых популярных моделей в истории Lada.