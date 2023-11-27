Hyundai и Kia возобновят производство автомобилей в Петербурге под маркой GAC

1:05 Your browser does not support the audio element. Авто

Telegram-канал "Русский автомобиль" Сергей Цыганов рассказал о будущем российского завода Hyundai — Hyundai Motor Manufacturing Rus (ХММР). По словам эксперта, предприятием будет владеть компания "Авилон". Известно, что именно она стала новым собственником завода Volkswagen. Как пишет Telegram-канал, в Санкт-Петербурге будет вновь начато производство автомобилей на заводе, принадлежащем Hyundai .

Фото: pulse.mail. ru/article/korejskie-marki-kia-i-hyundai-mogut-pokinut-rossiyu-i-prodat-zavod-v-sankt-peterburge-kto-ostanetsya-6595786982463663810-8426576701458624772/

В Telegram-канале также пишут, что сделка по заводу может быть закрыта до конца года, а введение в производство начнется в конце января.

Автоэксперты сообщают, что производство моделей Hyundai и KIA будет восстановлено, но Hyundai Motor Company отозвала у завода ХММР лицензию на марки Hyundai и KIA. Поэтому все автомобили будут продаваться под брендом GAC.

Ожидается, что в будущем, на производстве возможна крупноузловая сборка Kia и Hyundai, но первые полтора года завод будет производить корейские автомобили.