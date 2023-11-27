Telegram-канал "Русский автомобиль" Сергей Цыганов рассказал о будущем российского завода Hyundai — Hyundai Motor Manufacturing Rus (ХММР). По словам эксперта, предприятием будет владеть компания "Авилон". Известно, что именно она стала новым собственником завода Volkswagen. Как пишет Telegram-канал, в Санкт-Петербурге будет вновь начато производство автомобилей на заводе, принадлежащем Hyundai .
В Telegram-канале также пишут, что сделка по заводу может быть закрыта до конца года, а введение в производство начнется в конце января.
Автоэксперты сообщают, что производство моделей Hyundai и KIA будет восстановлено, но Hyundai Motor Company отозвала у завода ХММР лицензию на марки Hyundai и KIA. Поэтому все автомобили будут продаваться под брендом GAC.
Ожидается, что в будущем, на производстве возможна крупноузловая сборка Kia и Hyundai, но первые полтора года завод будет производить корейские автомобили.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.