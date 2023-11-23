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Депутат Еремин раскритиковал "Москвич 3"

1:28
Авто

Бывший глава Красноярска, в настоящее время занимающий пост депутата Государственной думы Сергей Еремин представил краткий обзор автомобиля "Москвич 3". Видеозапись о компактном кроссовере была опубликована утром 23 ноября 2023 года в его личном телеграм-канале.

Депутат Еремин раскритиковал "Москвич 3"
Фото: wikipedia.org by Government.ru is licensed under CC BY 4.0

Было высказано недовольство по поводу неэффективной работы климатической системы служебного транспорта, но отмечено положительное мнение о расходе топлива. По его утверждению, автомобиль потребляет приблизительно "около семи литров, возможно, даже меньше", сообщает ngs24.

"Мы проехали на нем примерно 350 километров. Расход топлива приятно удивил, однако есть некоторые моменты, которые, возможно, стоило бы улучшить. На трассе он едет хорошо, спокойно, хотя иногда проявляет свою упрямую сторону. При текущей температуре минус 20 градусов, конечно, в салоне могло бы быть теплее.

Печка работает на полную мощность… Но все равно. Похоже, это не самый подходящий вариант для суровых северных условий, поэтому при более низких температурах, вероятно, будет прохладно в салоне", — поделился своим опытом Еремин.

Он выделил основным достоинством транспортного средства то, что "это наш отечественный, всем знакомый Москвич, но в новом исполнении".

Что такое НОВЫЙ МОСКВИЧ 3 и с чем его едят.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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