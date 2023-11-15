Автомобили иностранного производства, ввезённые в Россию нелегально, перестают работать при попытке сервисного вмешательства.
Как сообщает Telegram-канал "Мышеловка", владельцы ввезённых в Россию по параллельному импорту BMW, Mercedes и Renault столкнулись с серьёзной проблемой. Машины превращаются в "метеллолом" после первой же попытки обслужить их в сервисе.
Проблемы возникают при подключении к несертифицированному диагностическому оборудованию.
Спасением из такой ситуации является "обнуление" прошивки в официальном дилерском центре производителя.
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