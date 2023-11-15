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Иномарки, ввезенные в РФ по параллельному импорту, превращаются в "металлолом" после попытки обслужить их в сервисе

0:44
Авто

Автомобили иностранного производства, ввезённые в Россию нелегально, перестают работать при попытке сервисного вмешательства.

Иномарки, ввезенные в РФ по параллельному импорту, превращаются в "металлолом" после попытки обслужить их в сервисе
Фото: openverse.org by Tokumeigakarinoaoshima is licensed under CC BY-SA 4.0.

Как сообщает Telegram-канал "Мышеловка", владельцы ввезённых в Россию по параллельному импорту BMW, Mercedes и Renault столкнулись с серьёзной проблемой. Машины превращаются в "метеллолом" после первой же попытки обслужить их в сервисе.

Проблемы возникают при подключении к несертифицированному диагностическому оборудованию.

Спасением из такой ситуации является "обнуление" прошивки в официальном дилерском центре производителя.

Ранее эксперт Александр Носко рассказал о самых дорогих в обслуживании иномарках в России.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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