Эксперт Носко перечислил самые дорогие в обслуживании иномарки в России

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В 2023 году средние расходы на техническое обслуживание автомобилей в России выросли на 21%. Особенно выделяются модели, такие как Volkswagen Polo и Skoda Rapid, которые ранее были популярны среди российских водителей, их обслуживание стало особенно дорогим. Об этом сообщил директор по сервису автомобильного маркетплейса Fresh, Александр Носко.

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Носко добавил, что в среднем российские водители преодолевают около 17 000 километров в год, что означает, что за пять лет им придется обратиться в сервис примерно шесть раз. Обслуживание немецкого автомобиля обойдется владельцам в 68 559 рублей, в то время как чешского — в 85 225 рублей.

По мнению эксперта, основными затратами на обслуживание иностранных автомобилей, помимо топлива, на сегодняшний день являются стоимость запчастей и расходных материалов. Например, цены на оптику для корейских машин в этом году выросли на 36-47%. Бамперы, фары и катализаторы для японских и французских автомобилей подорожали примерно на 90%. Кроме того, оптовые цены на трансмиссионные и моторные масла достигли отметки в 1 000 рублей за литр.