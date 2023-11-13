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"Москвич" объяснил ситуацию с нечеткими VIN-номерами

1:25
Авто

Появилась информация о ситуации с "нечитаемыми" VIN-номерами на автомобилях "Москвич". Завод предоставил пояснения относительно замены наклеек на кузове, которые могут стереться в процессе эксплуатации.

"Москвич" объяснил ситуацию с нечеткими VIN-номерами
Фото: официальный сайт москвич

"Москвич" ответил на обсуждения о "нечитаемых этикетках" на своих автомобилях, которые вызвало беспокойство после сообщения портала Drom. ru. Согласно информации, завод рекомендовал проверить и, при необходимости, заменить идентификационные наклейки на кузове, что журналисты назвали "отзывной кампанией". "Москвич" уточнил, что машины покидают конвейер с читаемыми наклейками, но при эксплуатации они могут повредиться.

На фотографиях, представленных Drom. ru, видно, что VIN-номер на наклейке "Москвича 3" действительно потерт, но различим. Завод отметил, что это повреждение может вызвать проблемы при регистрации и проверке на дороге. Пресс-служба "Москвича" подчеркнула, что все автомобили соответствуют требованиям ОТТС, и если этикетка повреждается в процессе эксплуатации, она заменяется заводской наклейкой, поставляемой в официальные дилерские центры.

Завод особо подчеркнул, что обеспечение качества автомобилей является приоритетом, проводя регулярные контроли узлов и агрегатов, включая профилактические меры.

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JAC S4 или МОСКВИЧ 3. Конец....
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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