Эксперты представили список из десяти зарубежных марок автомобилей, которые чаще всего фигурировали в данных о дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) в течение последних нескольких месяцев 2023 года.
На вершине списка находятся модели Kia K5, Kia Ceed и BMW X3, которые были вовлечены в аварии в 12-15% случаев.
На четвертом и пятом местах расположились Skoda Octavia и BMW 5-Series соответственно. В топ-10 также вошли Kia Cerato, Geely Tugella, Hyundai Solaris, Chery Tiggo 7 Pro и Renault Kaptur, их порядок включения основан на уровне участия в ДТП.
Эксперты компании отметили, что многие из перечисленных автомобилей часто используются в такси и каршеринге, что увеличивает риск попадания в аварии в этих сегментах, сообщает vpravda.ru.
Тем не менее, специалисты отметили, что с января по сентябрь 2023 года количество обращений по страхованию сократилось на треть по сравнению с 2022 годом.
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