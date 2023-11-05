Россиянам назвали 10 авто, которые чаще всего попадают в ДТП

Эксперты представили список из десяти зарубежных марок автомобилей, которые чаще всего фигурировали в данных о дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) в течение последних нескольких месяцев 2023 года.

Фото: "Broken taillight on a car" by Ivan Radic is licensed under CC BY 2.0.

На вершине списка находятся модели Kia K5, Kia Ceed и BMW X3, которые были вовлечены в аварии в 12-15% случаев.

На четвертом и пятом местах расположились Skoda Octavia и BMW 5-Series соответственно. В топ-10 также вошли Kia Cerato, Geely Tugella, Hyundai Solaris, Chery Tiggo 7 Pro и Renault Kaptur, их порядок включения основан на уровне участия в ДТП.

Эксперты компании отметили, что многие из перечисленных автомобилей часто используются в такси и каршеринге, что увеличивает риск попадания в аварии в этих сегментах, сообщает vpravda.ru.

Тем не менее, специалисты отметили, что с января по сентябрь 2023 года количество обращений по страхованию сократилось на треть по сравнению с 2022 годом.