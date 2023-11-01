Автоэксперт показал люксовый Москвич 1983 года, который продавали по всей Европе

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В начале 1980-х годов, автомобиль Москвич-2140SL вызвал значительный интерес среди советских водителей. Эта модификация для экспорта была выпущена в 1983 году и существенно отличалась от более привычной версии. Эксперты портала "За рулем" провели детальный анализ этого советского "люксового" седана.

Фото: openverse.org by nicifor28 is licensed under CC0 1.0.

Следует отметить, что по сравнению со стандартной моделью, седан стал выглядеть более изящно и современно. Автомобиль был оснащен новыми пластиковыми бамперами, колесными колпаками и более крупными задними фарами. Кроме того, по бокам автомобиля появился черный молдинг, что создавало визуальное впечатление увеличенной длины. Первые экземпляры даже окрашивались металлик-краской Tikkurila, сообщает "За рулем".

Изменения также затронули салон. Внутри была установлена совершенно новая приборная панель с другим дизайном и электронными часами. Рулевое колесо также было обновлено. К тому же, автомобиль комплектовался более продвинутой аудиосистемой. На полу устанавливались мягкие ворсовые коврики.

Важным усовершенствованием была удобная регулировка спинки сидений. Однако, под капотом ничего не изменилось, и этот "люксовый" седан все так же оснащался стандартным двигателем мощностью 75 лошадиных сил. Несмотря на все эти улучшения, Москвич все равно не мог считаться самым современным и передовым автомобилем.