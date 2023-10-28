Автоэксперт рассказал, где лучше всего оставлять машину зимой

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Многие владельцы автомобилей в холодное время года предпочитают оставлять свои машины в теплом гараже. Это позволяет существенно сократить время прогрева автомобиля и сохранить тепло в салоне, что приятно для водителя.

Фото: openverse.org by MrHicks46 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Однако, по мнению эксперта в автомобильной сфере Сергея Канаева, такой метод хранения не всегда приносит пользу автомобилю и в некоторых случаях может даже навредить ему, как сообщает портал "News-hub" (18+). Эксперт объясняет, что наилучшим вариантом зимнего хранения автомобиля может стать крытый паркинг с возможностью проветривания. В то время как теплый гараж может способствовать образованию ржавчины на кузове из-за резких перепадов температуры.

Согласно словам эксперта, такие резкие изменения температуры могут негативно сказываться не только на состоянии кузова, но и повредить замки. Поэтому он рекомендует заранее позаботиться о смазке таких элементов, как замки и петли дверей, чтобы уберечь автомобиль от нежелательных последствий.