Ford Focus является самым желанным автомобилем у россиян на вторичном рынке

1:15 Your browser does not support the audio element. Авто

Аналитики из службы "Авито Авто" провели анализ вторичного рынка доступных автомобилей в России и сделали вывод, что самым востребованным автомобилем оказался Ford Focus. Его доступная цена считается одной из ключевых причин его популярности. Также вариативность модификаций и комплектаций делает Ford Focus привлекательным для потенциальных покупателей. Важно отметить, что Ford Focus - не единственный автомобиль, который пользуется спросом на вторичном рынке.

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Интересно, что в топ-3 включились две модели от Daewoo: Matiz и Nexia. Несмотря на свой возраст, эти автомобили остаются востребованными благодаря своей доступной стоимости.

Четвертое и пятое места в рейтинге занимают Hyundai Solaris и Kia Rio. Эти модели, подобно Ford Focus, предлагают надежность, комфорт и современные технологии по приемлемой цене.

Другие автомобили, входящие во вторую часть рейтинга, такие как Chevrolet Niva, Renault Logan, Mitsubishi Lancer, Volkswagen Polo и Toyota Camry, также имеют свою аудиторию и привлекают покупателей своими особенностями и характеристиками.