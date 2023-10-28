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Ford Focus является самым желанным автомобилем у россиян на вторичном рынке

1:15
Авто

Аналитики из службы "Авито Авто" провели анализ вторичного рынка доступных автомобилей в России и сделали вывод, что самым востребованным автомобилем оказался Ford Focus. Его доступная цена считается одной из ключевых причин его популярности. Также вариативность модификаций и комплектаций делает Ford Focus привлекательным для потенциальных покупателей. Важно отметить, что Ford Focus - не единственный автомобиль, который пользуется спросом на вторичном рынке.

Ford Focus является самым желанным автомобилем у россиян на вторичном рынке
Фото: Wikipedia by Calreyn88 is licensed under CC BY-SA 4.0

Интересно, что в топ-3 включились две модели от Daewoo: Matiz и Nexia. Несмотря на свой возраст, эти автомобили остаются востребованными благодаря своей доступной стоимости.

Четвертое и пятое места в рейтинге занимают Hyundai Solaris и Kia Rio. Эти модели, подобно Ford Focus, предлагают надежность, комфорт и современные технологии по приемлемой цене.

Другие автомобили, входящие во вторую часть рейтинга, такие как Chevrolet Niva, Renault Logan, Mitsubishi Lancer, Volkswagen Polo и Toyota Camry, также имеют свою аудиторию и привлекают покупателей своими особенностями и характеристиками.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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