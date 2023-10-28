Аналитики из службы "Авито Авто" провели анализ вторичного рынка доступных автомобилей в России и сделали вывод, что самым востребованным автомобилем оказался Ford Focus. Его доступная цена считается одной из ключевых причин его популярности. Также вариативность модификаций и комплектаций делает Ford Focus привлекательным для потенциальных покупателей. Важно отметить, что Ford Focus - не единственный автомобиль, который пользуется спросом на вторичном рынке.
Интересно, что в топ-3 включились две модели от Daewoo: Matiz и Nexia. Несмотря на свой возраст, эти автомобили остаются востребованными благодаря своей доступной стоимости.
Четвертое и пятое места в рейтинге занимают Hyundai Solaris и Kia Rio. Эти модели, подобно Ford Focus, предлагают надежность, комфорт и современные технологии по приемлемой цене.
Другие автомобили, входящие во вторую часть рейтинга, такие как Chevrolet Niva, Renault Logan, Mitsubishi Lancer, Volkswagen Polo и Toyota Camry, также имеют свою аудиторию и привлекают покупателей своими особенностями и характеристиками.
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В этом году китайские автопроизводители представили на российском рынке множество новых моделей.