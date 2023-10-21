Минпромторг обещал следить за ценами на автомобили для госслужащих

Министерство промышленности и торговли России осуществляет мониторинг изменений в ценах на автомобили, рекомендованные для использования госслужащими, с целью предотвращения непричиненного повышения стоимости. Это было объявлено в ответ на запрос "Российской газеты", где рассматривались возможные риски увеличения цен после публикации рекомендованного списка автомобилей.
"Актуальные цены на автомобили регулярно фиксируются и опубликовываются Росстатом, что позволяет осуществлять всесторонний мониторинг изменений в автомобильном рынке и предотвращать необоснованные подорожания", — отметили в Минпромторге.
Министерство также подчеркнуло, что поддерживает тесный контакт как с производителями, так и с дилерским сообществом.
Минпромторг также подчеркнул, что в России есть достаточное количество автомобилей, рекомендованных для закупок государственными структурами. В перечень рекомендованных автомобилей включены модели разных брендов с различными характеристиками и в разных ценовых сегментах.
Среди брендов, рекомендованных для госслужащих, находятся Lada, УАЗ, "Москвич", Aurus, Evolute и Haval. Каждый бренд представлен несколькими моделями, включая электромобили от Evolute и автомобили бренда Aurus, которые являются самыми дорогими в списке.
Ранее, в сентябре, президент России Владимир Путин выразил необходимость использования российскими госслужащими отечественных автомобилей и привел пример Индии, где, по его словам, госслужащие предпочитают автомобили отечественного производства.
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