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Минпромторг обещал следить за ценами на автомобили для госслужащих

1:40
Авто

Министерство промышленности и торговли России осуществляет мониторинг изменений в ценах на автомобили, рекомендованные для использования госслужащими, с целью предотвращения непричиненного повышения стоимости. Это было объявлено в ответ на запрос "Российской газеты", где рассматривались возможные риски увеличения цен после публикации рекомендованного списка автомобилей.

Минпромторг обещал следить за ценами на автомобили для госслужащих
Фото: Wikipedia

"Актуальные цены на автомобили регулярно фиксируются и опубликовываются Росстатом, что позволяет осуществлять всесторонний мониторинг изменений в автомобильном рынке и предотвращать необоснованные подорожания", — отметили в Минпромторге.

Министерство также подчеркнуло, что поддерживает тесный контакт как с производителями, так и с дилерским сообществом.

Минпромторг также подчеркнул, что в России есть достаточное количество автомобилей, рекомендованных для закупок государственными структурами. В перечень рекомендованных автомобилей включены модели разных брендов с различными характеристиками и в разных ценовых сегментах.

Среди брендов, рекомендованных для госслужащих, находятся Lada, УАЗ, "Москвич", Aurus, Evolute и Haval. Каждый бренд представлен несколькими моделями, включая электромобили от Evolute и автомобили бренда Aurus, которые являются самыми дорогими в списке.

Ранее, в сентябре, президент России Владимир Путин выразил необходимость использования российскими госслужащими отечественных автомобилей и привел пример Индии, где, по его словам, госслужащие предпочитают автомобили отечественного производства.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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