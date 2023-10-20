Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) России опубликовало рекомендации по приоритетному использованию отечественных автомобилей государственными и муниципальными служащими в ходе исполнения служебных обязанностей. В списке рекомендованных брендов включены Lada, Aurus, УАЗ, "Москвич", Evolute и Haval. Эти автомобили предлагаются для приобретения в рамках государственных и муниципальных закупок.
Согласно сообщению Минпромторга, в рекомендации включены следующие модели:
Указанные автомобили имеют российский VIN-номер и производятся в России в рамках специнвестконтрактов. Приоритет при закупке предоставляется моделям с высокой локализацией производства. Однако для автомобилей, уровень локализации которых ниже порогового значения для доступа к государственным закупкам (в 2023 году составляет не менее 3,2 тыс. баллов), закупка может осуществляться по разрешению, выдаваемому согласно установленным правилам Минпромторга РФ.
Список автомобилей подлежит регулярному обновлению с появлением на рынке новых моделей российского производства.
Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
В Екатеринбурге пропавшая полгода назад 38-летняя женщина отправила мужу сообщение со словами "я в аду" и попросила о помощи.