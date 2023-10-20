Минпромторг перечислил автомобили, на которых должны ездить чиновники

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Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) России опубликовало рекомендации по приоритетному использованию отечественных автомобилей государственными и муниципальными служащими в ходе исполнения служебных обязанностей. В списке рекомендованных брендов включены Lada, Aurus, УАЗ, "Москвич", Evolute и Haval. Эти автомобили предлагаются для приобретения в рамках государственных и муниципальных закупок.

Фото: Openverse

Согласно сообщению Минпромторга, в рекомендации включены следующие модели:

Lada (модели: Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend)

УАЗ (модели: "Патриот", "Пикап", "Профи", "Хантер", СГР)

Aurus (модели: Senat, Komendant)

"Москвич" (модели: 3, 3е, 6)

Evolute (модели: I-Pro, I-Joy, I-Sky)

Haval (модели: Jolion, Dargo, F7/F7x, H9)

Указанные автомобили имеют российский VIN-номер и производятся в России в рамках специнвестконтрактов. Приоритет при закупке предоставляется моделям с высокой локализацией производства. Однако для автомобилей, уровень локализации которых ниже порогового значения для доступа к государственным закупкам (в 2023 году составляет не менее 3,2 тыс. баллов), закупка может осуществляться по разрешению, выдаваемому согласно установленным правилам Минпромторга РФ.

Список автомобилей подлежит регулярному обновлению с появлением на рынке новых моделей российского производства.

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