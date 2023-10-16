В Москве начали использовать резиновые плиты при строительстве дорог

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В Москве начали использовать резиновые плиты, изготовленные из переработанных автомобильных шин, в качестве дорожного покрытия.

Фото: openverse

Эту инновационную методику разработал Нанотехнологический центр композитов, и она была успешно применена при строительстве жилого комплекса в столице. Резиновые дорожные плиты обладают несколькими значительными преимуществами по сравнению с традиционными бетонными плитами.

Резиновые дорожные плиты также более устойчивы к повреждениям и износу по сравнению с обычными бетонными элементами. К тому же стандартная резиновая плита размером 4x2 метра весит всего 950 килограммов, что втрое легче, чем бетонный эквивалент такого же размера, сообщает издание motor.ru.

Такие плиты, изготовленные из переработанных автомобильных шин, не требуют дополнительных затратных работ перед укладкой, но при этом они способны выдерживать даже тяжелую строительную технику. Даже на самых прочных версиях этих плит можно размещать гусеничные машины массой до 110 тонн.

Важно отметить, что в будущем регионы России будут обязаны использовать подобные инновационные технологии при строительстве дорог.