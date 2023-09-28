В Германии приостановлено производство на предприятиях "Volkswagen"

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Производство на нескольких заводах компании "Фольксваген" в Германии было временно приостановлено из-за неполадок в информационно-технологической инфраструктуре, сообщает EADaily.

Фото: Wikipedia

Согласно информации представителей немецкого автопроизводителя, кибератаки не зафиксированы, и нет данных, указывающих на внешние воздействия. Ожидается, что производство будет возобновлено согласно установленному плану, несмотря на временные трудности в работе некоторых систем.

Из-за сбоя в штаб-квартире "Фольксваген" в Вольфсбурге были временно закрыты все четыре немецких завода концерна, расположенные в Вольфсбурге, Эмдене, Оснабрюке и Цвиккау.

Также возникли проблемы на трех заводах, производящих запчасти для "Ауди". Для решения ситуации была активирована кризисная группа. Согласно представлению поставщика услуг в области информационных технологий, управляющего корпоративной сетью, возникла "серьезная проблема", затрагивающая веб-сайты "Фольксваген" не только в Германии, но и в мировом масштабе.

Согласно отчету издания "Хандельсблатт", неисправности в работе приложений вызвали перебои даже на американском заводе "Фольксваген" в Чаттануге, что также повлияло на работу дилерских центров и партнеров по продажам.