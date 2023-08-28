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Треть комплектов шин в России к концу года будет китайской

2:17
Авто

Об этом сообщил исполнительный директор ТД "Кама" (дистрибьютор шин Kama Tyres) Тимур Шарипов. Он отметил, что в последнее время наблюдается рост импорта китайской шинной продукции, и к концу 2023 года каждый третий комплект шин, продаваемый в стране, будет иметь китайское происхождение.

Треть комплектов шин в России к концу года будет китайской
Фото: openverse

Стоимость китайских шин во многом зависит от курса валют, а поставки не всегда носят непрерывный характер. Этих недостатков лишены российские шины отечественного производства.

"В связи с уходом из России производителей и импортеров шин премиум- и среднего ценового сегмента велика вероятность того, что эту нишу заполнят производители китайской шинной продукции различного качества — от высокого до бюджетного класса", — слова топ-менеджера "Камы".

Он отметил повышение качества китайских шин и усиление конкуренции между брендами из Китая, которая обострилась в последние годы.

Что касается шин российского производства, то, в отличие от импортной продукции, они легко доступны на складах и в магазинах, а их цены не так сильно зависят от колебаний курсов валют. Однако каучук, используемый для производства автомобильных шин, в основном закупается в странах Юго-Восточной Азии за иностранную валюту, и при ослаблении рубля он становится дороже для производителей. Соответственно, рост стоимости сырья приводит к повышению розничных цен.

Ранее Шарипов предупреждал, что при увеличении стоимости закупки каучука цены на шины будут расти — это коснется и комплектов зимней резины.

За первое полугодие текущего года в России было продано 24,1 млн. шин, что на пять процентов больше, чем в 2022 году. По объему продаж лидирует не отечественная продукция, а китайские шины и остальные западные бренды. Однако производство шин резко сократилось: за шесть месяцев в России было выпущено 14,2 млн. шин, что на 27,5% меньше, чем в прошлом году.

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Что внутри китайской и европейской шины? Пилим - и сравниваем!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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