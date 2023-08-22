Выпуск машин Lada для чиновников стартует в 2024 году

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Начальный этап производства автомобиля Lada Aura, который, согласно планам "АвтоВАЗа", предполагается востребованным среди бюджетных организаций и чиновников на региональном уровне, может начаться в период с августа по сентябрь следующего года. Об этом сообщил Александр Виноградов, руководитель отдела взаимодействия с федеральными органами власти и отраслевыми организациями, передает информационное агентство ТАСС.

Фото: by Sergiy Tkachenko / 4th february is licensed under CC BY 2.0.

Однако компания подчеркнула, что успешная реализация проекта по выпуску нового отечественного бизнес-седана Lada Aura возможна только при условии стабильного и подтвержденного спроса на данный автомобиль.

В планах "АвтоВАЗа" на 2024 год также фигурирует начало производства модели Lada Iskra, которая придет на смену Lada Granta. А в 2025 году запланирован выпуск городского кроссовера класса B+ на платформе Vesta.

Новая модель автомобиля Lada Aura была представлена 8 июня. Ожидается, что стоимость машины значительно превысит два миллиона рублей. Особенности автомобиля включают увеличенный на 25 сантиметров задний салон для пассажиров и салон, обитый натуральной кожей российского производства. Автомобиль будет оснащен 1,8-литровым двигателем мощностью 122 лошадиные силы и автоматической коробкой передач.

На новую модель уже отреагировал министр финансов России Антон Силуанов, который заявил о готовности пересесть с иностранной марки на отечественный автомобиль, в частности, на Lada Aura. Впоследствии президент России Владимир Путин призвал всех чиновников отказаться от иностранных машин и вместо этого выбирать российские автомобили.