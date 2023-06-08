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Представляем Lada Vesta Aura

3:42
Авто

Lada Vesta, известная своей надежностью и доступностью, представила свою последнюю версию, предназначенную специально для государственных служащих. Удлиненная Lada Vesta, теперь известная как Lada Vesta Aura, сочетает в себе повышенный комфорт и передовые функции, чтобы удовлетворить потребности взыскательных людей. 

Представляем Lada Vesta Aura
Фото: 627400. ru/different/lada-vesta-signature-cena-i-harakteristiki-fotografii-i-obzor.html

Повышенный комфорт и превосходные характеристики

Lada Vesta Aura отличается от стандартных моделей Vesta увеличенной колесной базой, удлиненной на впечатляющие 250 миллиметров. Это удлинение позволяет создать просторную зону сидений второго ряда, обеспечивая оптимальный комфорт для пассажиров. Обновленный интерьер может похвастаться обивкой из перфорированной кожи премиум-класса, придающей роскошь и элегантность.

В отличие от своего предшественника, Vesta Signature, версия Aura не имеет фиксированного подиума с подстаканниками и подлокотниками. Вместо этого на задней скамье помещаются три пассажира, что повышает универсальность и практичность автомобиля. Кроме того, значительные улучшения в шумоизоляции и настройке подвески способствуют более плавному и приятному вождению.

Удивительный силовой агрегат

Одним из самых удивительных аспектов Lada Vesta Aura является ее силовой агрегат. Автомобиль сочетает в себе "вазовский" 1,8-литровый двигатель с бесступенчатой трансмиссией (CVT) китайского производства. Такое сотрудничество обеспечивает эффективную и динамичную работу, гарантируя отзывчивое ускорение и плавное переключение передач. Силовой агрегат обеспечивает идеальный баланс между мощностью и топливной экономичностью, делая Vesta Aura надежным спутником как для поездок по городу, так и для длительных путешествий.

Ценообразование и целевой рынок

При цене около 2 миллионов рублей (эквивалент 25 000 долларов по текущему курсу) Lada Vesta Aura позиционируется как премиальное предложение в своем сегменте. Такая ценовая стратегия соответствует предполагаемому рынку, ориентированному в первую очередь на государственных служащих, корпоративные автопарки и организации с ограниченным бюджетом. Vesta Aura будет производиться в ограниченном количестве, начиная с 2025 года, подчеркивая эксклюзивность и обеспечивая тщательное внимание к деталям каждого автомобиля.

Публичный дебют и перспективы на будущее

Долгожданный публичный дебют Lada Vesta Aura запланирован на 14 июня на Петербургском международном экономическом форуме. На этой глобальной сцене будут продемонстрированы изысканный дизайн, передовые функции и способность автомобиля отвечать требованиям взыскательных клиентов. Презентация ознаменует собой важную веху на пути Lada, подтверждая ее стремление поставлять на рынок инновационные и практичные автомобили.

Ранее известный как Vesta Signature, разработка этого удлиненного седана специально для правительственных чиновников началась под руководством бывшего президента АвтоВАЗа Бу Андерссона. В 2015–2016 годах были изготовлены четыре прототипа, которые обслуживали высшее руководство российского автопроизводителя. Теперь проект превратился в Vesta Aura, изысканный и роскошный седан, воплощающий дух элегантности, комфорта и надежности.

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Эксклюзив. LADA VESTA SIGNATURE - Большой тест-драйв
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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