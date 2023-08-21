Владельцев и дилеров Mercedes-Benz, Audi и BMW ожидают проблемы

Зарубежные автоконцерны продолжают вносить изменения в доступ к своему программному обеспечению, что оказывает влияние на владельцев автомобилей. Новые ограничения отразились на возможностях дилеров и владельцев Mercedes-Benz, BMW и Audi. Об этом сообщает портал "За рулём".

Фото: "BMW 650i" by tFidelis is licensed under CC BY-SA 2.0.

Mercedes-Benz

Ранее компания-дистрибьютор Mercedes-Benz, известная как "МБ РУС", анонсировала отключение некоторых функций в своих автомобилях через программное обновление.

Теперь дилеры сообщают о том, что эти изменения уже вступили в силу. Владельцы автомобилей этой марки сталкиваются с невозможностью создания дубликатов ключей и проведения диагностики без ограничений.

BMW

Дилеры BMW сообщают, что доступ к онлайн-сервисам теперь осуществляется через "дополнительные резервные каналы". Эти изменения создают сложности в процессе обслуживания и диагностики автомобилей BMW.

Также ограничен доступ к функциям официального приложения BMW ConnectedDrive, которое позволяло владельцам удалённо управлять некоторыми системами своих автомобилей.

Audi

Автомобильная марка Audi также не осталась в стороне от изменений в доступе к программному обеспечению. Один из дилерских центров сообщил о том, что доступ к ПО для владельцев ограничивается уже в течение двух месяцев.

Эти изменения затрагивают не только процесс программирования дубликатов ключей, но и установку различных систем, требующих программирования, таких как блоки управления, коробка передач и парктроники.

Правовые аспекты и перспективы

Юристы отмечают, что ограничение доступа к программному обеспечению автомобилей является довольно спорным вопросом. Ведь при покупке автомобиля владелец также имеет право на поддержку, обслуживание и обновление систем. Такие изменения могут рассматриваться как недобросовестность со стороны производителя.

Владельцы автомобилей, столкнувшиеся с этими ограничениями, часто испытывают неудобства. Однако дилеры, несмотря на это, пока не идут на судебные тяжбы с производителями. Они стремятся сохранить хорошие отношения с брендами и надеются на будущее возвращение марок на российский рынок.

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