Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Туристка приехала в Турцию для операции по резекции желудка, но скончалась в больнице
На стоянке в Подмосковье несколько лет стоит заброшенная Ferrari Testarossa
Актриса Настасья Самбурская в алом бикини завтракает на отдыхе в Турции
Кардиолог Кореневич назвала 5 ошибок в борьбе с гипертонией
Фигуристка Татьяна Навка показала редкие фото 9-летней дочери от Пескова
"СберАвто" и "ЧекИндекс" выяснили, сколько российские автовладельцы тратят на свои авто
Забытого на детской площадке в Петербурге ребёнка нашел знакомый семьи
Тела утонувших в московском коллекторе диггеров несло под землёй около двух километров
Средневековая традиция привела к жертвам: в Тласкале на бое быков получили травмы 10 человек

Владельцев и дилеров Mercedes-Benz, Audi и BMW ожидают проблемы

Авто

Зарубежные автоконцерны продолжают вносить изменения в доступ к своему программному обеспечению, что оказывает влияние на владельцев автомобилей. Новые ограничения отразились на возможностях дилеров и владельцев Mercedes-Benz, BMW и Audi. Об этом сообщает портал "За рулём".

Владельцев и дилеров Mercedes-Benz, Audi и BMW ожидают проблемы
Фото: "BMW 650i" by tFidelis is licensed under CC BY-SA 2.0.

Mercedes-Benz

Ранее компания-дистрибьютор Mercedes-Benz, известная как "МБ РУС", анонсировала отключение некоторых функций в своих автомобилях через программное обновление.

Теперь дилеры сообщают о том, что эти изменения уже вступили в силу. Владельцы автомобилей этой марки сталкиваются с невозможностью создания дубликатов ключей и проведения диагностики без ограничений.

BMW

Дилеры BMW сообщают, что доступ к онлайн-сервисам теперь осуществляется через "дополнительные резервные каналы". Эти изменения создают сложности в процессе обслуживания и диагностики автомобилей BMW.

Также ограничен доступ к функциям официального приложения BMW ConnectedDrive, которое позволяло владельцам удалённо управлять некоторыми системами своих автомобилей.

Audi

Автомобильная марка Audi также не осталась в стороне от изменений в доступе к программному обеспечению. Один из дилерских центров сообщил о том, что доступ к ПО для владельцев ограничивается уже в течение двух месяцев.

Эти изменения затрагивают не только процесс программирования дубликатов ключей, но и установку различных систем, требующих программирования, таких как блоки управления, коробка передач и парктроники.

Правовые аспекты и перспективы

Юристы отмечают, что ограничение доступа к программному обеспечению автомобилей является довольно спорным вопросом. Ведь при покупке автомобиля владелец также имеет право на поддержку, обслуживание и обновление систем. Такие изменения могут рассматриваться как недобросовестность со стороны производителя.

Владельцы автомобилей, столкнувшиеся с этими ограничениями, часто испытывают неудобства. Однако дилеры, несмотря на это, пока не идут на судебные тяжбы с производителями. Они стремятся сохранить хорошие отношения с брендами и надеются на будущее возвращение марок на российский рынок.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Вслед за Mercedes-Benz. BMW и Audi ограничили доступ к своему ПО в России.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Зеленский "готов обменять Белгород" на членство в НАТО

Тема уступки Москве части украинских территорий ради членства в альянсе возникла после заявлений главы офиса генсека военного блока Стиана Йенссена.

Владимир Зеленский заявил, что готов обменять Белгород на членство в НАТО
В Москве в ногу девочки воткнулся шприц, торчащий из сиденья автомобиля
Школьница не заметила шприц в сиденье автомобиля, и он воткнулся в её ногу
"Луна-25" не сможет доказать высадку астронавтов США
РФ провела успешную операцию, уничтожив в Чернигове украинскую элиту БПЛА
Главный совет Лукашенко украинцам: вам нужен срочный мир с Россией Любовь Степушова В конгрессе США выступили против помощи Киеву. В чём причина? Петр Ермилин Для больших и маленьких: "Роскосмос" испытывает мощнейшие в мире двигатели для ракет и спутников Анастасия Жукова
Военные, депутаты и разведка - честно о перспективах мобилизации-2023
Жительница Омска погибла, торопясь увидеть покончившего с собой мужа
Театр военных действий осенью: "Осталось две недели"
Театр военных действий осенью: "Осталось две недели"
Последние материалы
Россияне на неделю застряли в Армении из-за задержки рейса
Последствия проглатывания жвачки: Мифы и реальность
European Heart Journal: Влияние типа фигуры на здоровье
Певец Митя Фомин отрастил усы для более брутального образа
Британский МИД предупредил туристов о насилии в такси на курорте в Хорватии
Минобороны Дании: ВСУ смогут использовать F-16 только на Украине
Первый канал намечает перезапуск шоу "Голос"
Австралийка родила ребенка, не подозревая о том, что беременна
Цены на полупроводники компании TSMC повлияют на стоимость iPhone
Актриса Ольга Кузьмина показала первые фото со свадьбы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников