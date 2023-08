Зарубежные автоконцерны продолжают вносить изменения в доступ к своему программному обеспечению, что оказывает влияние на владельцев автомобилей. Новые ограничения отразились на возможностях дилеров и владельцев Mercedes-Benz, BMW и Audi. Об этом сообщает портал "За рулём".

Фото: "BMW 650i" by tFidelis is licensed under CC BY-SA 2.0.