В июле 2023 года на 53% вырос экспорт автомобилей из Японии в Россию

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В июле 2023 года экспорт автомобилей из Японии в Россию заметно вырос — на 53% по сравнению со средним показателем, зафиксированным за предыдущий год. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на статистику, предоставленную министерством финансов Японии.

Фото: "2012 Lexus RX270 Interior" by The National Roads and Motorists' Association is licensed under CC BY 2.0.

Согласно полученным данным, за прошедший месяц из Японии в Россию было отправлено около 33 192 автомобилей. Примечательно, что японские власти ввели ограничения на экспорт автомобилей с 9 августа. Эти ограничения включают запрет на экспорт транспортных средств с объемом двигателя более 1,9 литра, а также гибридных и электромобилей.

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