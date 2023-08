Your browser does not support the audio element.

В июле 2023 года экспорт автомобилей из Японии в Россию заметно вырос — на 53% по сравнению со средним показателем, зафиксированным за предыдущий год. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на статистику, предоставленную министерством финансов Японии.

Фото: "2012 Lexus RX270 Interior" by The National Roads and Motorists' Association is licensed under CC BY 2.0.