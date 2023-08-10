Дилеры немецких брендов Audi, Volkswagen и Skoda объявили о готовности снова работать в России

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После длительного периода молчания российские страницы брендов Audi, Volkswagen и Skoda наконец-то вернулись к активным публикациям, сообщив о своем ребрендинге и намерении возобновить свою деятельность. Но следует ли из этого, что машины этих немецких марок вернутся на российский рынок?

Фото: en.bibimot. ru/1391-zavod-volkswagen-vosmoe-chudo-inzhenerii.html

В сети обсуждают неожиданный всплеск активности на страницах российских представительств Audi, Volkswagen и Skoda. Они объявили о своем новом названии — AGR Automotive Group, и о том, что они готовы снова начать работу. Об этом сообщает newizv.ru.

Возможно, VAG (Volkswagen Aktiengesellschaft) решил не отказываться от российского рынка в пользу Китая и готов вновь работать в России? Возможно, они вернутся к производству автомобилей в стране или сначала наладят поставки? Однако, если копнуть глубже, эта новость может оказаться не такой радостной для поклонников немецких автомобилей.

Месяц назад была закрыта сделка по продаже российских активов Volkswagen, включая ООО "Фольксваген мотор рус". Теперь это юридическое лицо называется "АГР" и уже не имеет никакого отношения к автомобильному концерну. Согласно данным из СПАРКа, компания принадлежит Андрею Павловичу, бывшему руководителю крупнейшего российского дилера "Авилон".

Volkswagen также объявил, что продал все свои российские активы компании "Авилон", включая завод в Калуге, на котором ранее выпускались модели Volkswagen Tiguan и Polo, а также Skoda Rapid. Кроме того, продались дочерние структуры, занимающиеся грузовым брендом "Скания", запчастями, обслуживанием, лизингом, страхованием и кредитованием. Сумма сделки, судя по данным СМИ, составила 125 млн долларов или около 11,3 млрд рублей по курсу на момент подписания.

Исходя из прошлого года, компания принесла убытки в размере 8 млрд рублей. А в 2022 году, из-за ухода VAG из России, остановки производства и продаж, выручка сократилась почти в три раза — с 350 до 100 млрд рублей.

Что же теперь будет делать бывший "Фольксваген мотор рус", если он уже не является частью VAG? В России уже есть прецедент с переходом западного завода под управление российской автокомпании. Например, современный завод Mercedes в Московской области перешел к российскому холдингу "Автодом". На этом заводе сейчас производят модели роскошного китайского бренда Hongqi.

Возможно, аналогичное будущее ожидает и мощности Volkswagen. "Авилон" продаёт широкий спектр китайских брендов: Chery, Changan, Haval, FAW, Exeed, Geely, Voyah, OMODA и Tank. Судя по всему, наиболее вероятным технологическим партнером может стать Chery. Косвенное подтверждение этой версии — посещение губернатором Калужской области Владиславом Шапшей Международного автосалона в Шанхае и встреча с руководством Chery. В своем ТГ-канале Шапша писал:

"Презентуем инвестиционный потенциал калужского автокластера. Вижу живую заинтересованность китайских партнеров в выходе на российский рынок. Обсуждаем возможности глубокой локализации производства у нас."