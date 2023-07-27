Машины из Китая заполонили российский рынок после ухода ряда иностранных марок. Об этом заявил автоэксперт и журналист Пётр Баканов.
По его словам, можно рассматривать две причины повышения спроса на китайские автомобили — настоящий интерес граждан РФ к этим моделям и безвыходность.
"Китайцы наращивают поставки, появляются новые бренды", — сказал Баканов в интервью Телеканалу "360".
Он добавил, что среди китайских авто есть как интересные машины, так и "ширпотреб". Как пояснил эксперт, некоторые авто из КНР работают не хуже "европейцев", например, Geely и Tank.
Кроме того, специалист подчеркнул: даже в условиях санкционных ограничений россияне всё равно покупают новые автомобили.
Ранее сообщалось, что доля китайских "легковушек" в российском импорте превысила 70%.
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