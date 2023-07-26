Доля китайских легковых автомобилей в российском импорте превысила 70%

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В первом полугодии текущего года объем экспорта легковых автомобилей из Китая в Россию увеличился впечатляющим образом, составив 4,6 млрд долларов. Это в 6,4 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда экспорт составлял всего 715 млн долларов. Ключевые данные предоставлены Главным таможенным управлением Китая, сообщает портал Аргументы и Факты.

Фото: all-auto .org/25310-haval-m6-plus.html

Максимальный рост достигнут в июне

Особенно впечатляющим стал июньский показатель, когда объем поставок автомобилей достиг максимума в 1,03 млрд долларов. Это на более чем 200 млн долларов превышает результаты мая месяца, когда было доставлено авто на 809 млн долларов.

Сравнение с предыдущими годами

Чтобы оценить значимость данного роста, стоит сравнить его с прошлогодними данными. За весь 2021 год объем поставок китайских автомобилей составил 1,5 млрд долларов. Как видно, уже за первое полугодие 2023 года этот показатель превышает всю прошлогоднюю отметку. Кроме того, доля авто из Китая в российском автомобильном импорте выросла с 10% в прошлом году до более чем 70% к середине 2023 года, по данным Центрального банка РФ.

Китай превосходит другие страны-поставщики

Еще одна интересная точка сравнения — это данные о других странах-поставщиках автомобилей в Россию. В досанкционном 2021 году общий объем ввезенных автомобилей в страну составил 8 млрд долларов. Тогда в тройку лидеров поставок входили Япония (2,86 млрд долларов), Южная Корея (2,55 млрд долларов) и Германия (2,19 млрд долларов). Китай с темпами роста в текущем году значительно превосходит своих конкурентов.

Россия: главный импортер автомобилей из Китая

За шесть месяцев текущего года в Россию из Китая было ввезено 325,8 тыс. легковых автомобилей, что в пять раз больше, чем в январе-июне прошлого года (64,6 тыс. штук). Это делает Россию главным импортером автомобилей из Китая. По данным китайской ассоциации автопроизводителей, Россия опередила другие страны, импортируя 287 тыс. китайских автомобилей только за период января-мая. На втором месте оказалась Мексика с 159 тыс. штук.

Перспективы развития отрасли

Рост импорта китайских автомобилей предоставляет интересные перспективы для российского рынка. Повышенное предложение может означать более конкурентоспособные цены для потребителей, что, в свою очередь, способствует увеличению спроса на автомобили в стране. Важно отметить, что российские потребители все более доверяют китайским брендам, благодаря улучшению качества их продукции.

Заводы в России: новые возможности

Следует также упомянуть о развитии китайских автопроизводителей на территории России. Запуск производства автомобилей еще двух китайских брендов в калининградском "Автодоре" обозначает новый этап сотрудничества между Китаем и Россией. Это предоставит дополнительные рабочие места, привлечет инвестиции и способствует развитию автомобильной промышленности в регионе.

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