Южный автомобиль: В Башкирии с аукциона продают автомобили должников по низким ценам

1:19 Your browser does not support the audio element. Авто

В Башкортостане проходит аукцион, на котором можно найти подержанные автомобили, ранее принадлежавшие должникам.

Фото: https://storage.myseldon.com/

Среди представленных на аукционе автомобилей можно встретить действительно интригующие лоты по привлекательным ценам. Южный автомобиль сообщает, какие автомобили представлены на аукционе.

Например, кроссовер Nissan Qashqai 2012 года выпуска, который можно приобрести всего за 612 000 рублей. Если вас интересует Opel Astra 2013 года выпуска, то стартовая цена составит 457 000 рублей, а Volkswagen Passat 2010 года выпуска выставлен на продажу по цене 598 000 рублей.

Более доступный седан Daewoo Nexia 2012 года выпуска можно приобрести за 141 000 рублей. Для тех, кто ищет более старую модель, предлагается SsangYong Rexton 2007 года выпуска по начальной цене 488 100 рублей. А если вам хочется чего-то более роскошного, то BMW X5 2007 года выпуска можно приобрести за 1 019 500 рублей.

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