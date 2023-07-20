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Ariel Atom 4R развивает невероятные 400 л.с. и 369 фунт-фут

Авто

Энтузиасты Ariel никогда не смогут насытиться захватывающими впечатлениями от нового Ariel Atom 4, предлагаемого в США. Этот тонко настроенный дорожный автомобиль сконструирован из достаточного количества деталей и весит около 1310 кг. Хотя места для водителя и пассажиров скромные, настоящая звезда находится за сиденьями — турбированный 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель K20 Honda.

Ariel Atom 4R развивает невероятные 400 л.с. и 369 фунт-фут
Фото: www.topgear. com/car-news/first-look/new-ariel-atom-4r-revealed-civic-type-r-engined-400bhp-lightweight

В стандартной комплектации он развивает мощность 320 л. с. и крутящий момент 310 фунт-фут, но может быть форсирован до потрясающих 350 л. с. При такой мощности Atom разгоняется с нуля до 60 миль в час за потрясающие 2,8 секунды. Такие исключительные характеристики заставляют энтузиастов мечтать о еще более быстром и мощном Atom 4R, и теперь их желания сбываются.

В новом Atom 4R двигатель K20 с турбонаддувом, который изначально стоял на модели Civic Type R, был форсирован до впечатляющих 400 л. с. и 369 фунт-фут. Эти невероятные показатели стали возможны благодаря таким усовершенствованиям, как измененная геометрия впускного тракта и инновационная система охлаждения. В левой боковой стойке теперь располагается радиатор, а в правой — более крупный интеркулер "воздух-воздух" с увеличенной на 75% площадью поверхности.

За мощность отвечает новая 6-ступенчатая секвентальная коробка передач Quaife с функцией переключения на пониженные обороты, управляемая подрулевыми лепестками. Эта эффективная пневматическая система переключения передач способна быстро переключать пять передач менее чем за секунду, обеспечивая плавность хода.

Для обеспечения управляемости, несмотря на такую мощность, наддув регулируется в три ступени, а система ABS предлагает 12 ступеней контроля. Для опытных водителей "няньки" могут быть отключены, обеспечивая полный контроль. Хотя конкретные цифры Ariel еще не объявила, ожидается, что пересмотренная программа позволит сэкономить десятые доли секунды на разгоне до 60 и 100 миль/ч. По предварительным данным, Atom 4R сможет достичь этих рубежей менее чем за 2,7 и 6,5 секунды соответственно, а максимальная скорость составит впечатляющие 170 миль/ч, что на восемь миль больше, чем у Atom 4.

Подвеска Atom 4R была модернизирована: регулируемые амортизаторы JRi и пружины Eibach были заменены на амортизаторы Ohlins TTX36 и пружины Ohlins. Улучшилась и тормозная система: четырехпоршневые суппорты AP Racing теперь работают с углеродно-керамическими дисками, что позволило снизить общую массу автомобиля на 57 кг по сравнению со стандартным Atom 4.

Кроме того, в различные компоненты, такие как брызговики, воздушный короб, фары и панель капота, были интегрированы углеродные плетения. Этот новый аэродинамический пакет, разработанный в сотрудничестве с английской фирмой TotalSim, повышает общую эффективность автомобиля.

Создание каждого Atom 4R — это кропотливый процесс, который от начала и до конца выполняют опытные специалисты Ariel. В Великобритании этот шедевр вождения можно приобрести по цене от 64 950 фунтов стерлингов плюс налог (85 000 долл. США). Учитывая успех Atom 3R в США, куда было завезено всего десять экземпляров, мы с нетерпением ожидаем, что 4R принесет еще больше радости любителям вождения в этом регионе. 

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Ariel Atom 4R Revealed As 400-HP Track Weapon
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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