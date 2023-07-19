Ущерб от продажи подержанных автомобилей со "скрученным" пробегом достигает 600 млрд рублей

На автомобильном рынке почти каждый третий подержанный автомобиль имеет "скрученный" пробег, что приводит к большим финансовым потерям. По данным Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РАДА), на которые ссылается телеграм-канал "Автострим", ущерб от мошеннических действий при продаже автомобилей оценивается в 600 млрд рублей.
При этом на долю дилеров приходится лишь 10% от общего объема продаж автомобилей на вторичном рынке, а остальные 90% — это "серые" сделки, проводимые без уплаты налогов. Примечательно, что на вторичный рынок активно проникают мошенники, манипулирующие реальным пробегом автомобилей.
Хотя фальсификация показаний одометров напрямую не влияет на безопасность автомобиля, она наносит значительный экономический ущерб, поскольку приводит к продаже автомобилей по завышенным ценам. По оценкам RADA, доля автомобилей со скрученным пробегом в России составляет от 15% до 30%. При самом оптимистичном сценарии ущерб потребителям от мошенничества с одометрами составляет около 135 млрд рублей в год. При пессимистичном сценарии эта цифра возрастает до 600 млрд рублей в год.
Дилеры подчеркивают, что в настоящее время в России не существует специального законодательства, направленного на борьбу с мошенничеством с одометрами. Несмотря на то, что российская правовая система предусматривает наказание за мошеннические действия, судебные дела, связанные с фальсификацией одометров, крайне редки, как отмечают в RADA. Участники рынка предлагают ввести юридическую ответственность за подобные мошеннические действия.
Вопрос о привлечении к ответственности физических лиц за скрученный пробег был поднят еще в 2020 году. Тогда РАДА предлагала ввести штрафы до 300 тыс. рублей для физических лиц и до 1 млн рублей для юридических лиц, занимающихся мошенничеством.
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