Ущерб от продажи подержанных автомобилей со "скрученным" пробегом достигает 600 млрд рублей

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На автомобильном рынке почти каждый третий подержанный автомобиль имеет "скрученный" пробег, что приводит к большим финансовым потерям. По данным Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РАДА), на которые ссылается телеграм-канал "Автострим", ущерб от мошеннических действий при продаже автомобилей оценивается в 600 млрд рублей.

Фото: tredin. com.tr/365nk.asp?gj=nl&hl=nl&shop=odo+car+dashboard&xi=12&xc=25&pl=&pr=24.99&you=0

При этом на долю дилеров приходится лишь 10% от общего объема продаж автомобилей на вторичном рынке, а остальные 90% — это "серые" сделки, проводимые без уплаты налогов. Примечательно, что на вторичный рынок активно проникают мошенники, манипулирующие реальным пробегом автомобилей.

Экономические последствия мошенничества с одометрами

Хотя фальсификация показаний одометров напрямую не влияет на безопасность автомобиля, она наносит значительный экономический ущерб, поскольку приводит к продаже автомобилей по завышенным ценам. По оценкам RADA, доля автомобилей со скрученным пробегом в России составляет от 15% до 30%. При самом оптимистичном сценарии ущерб потребителям от мошенничества с одометрами составляет около 135 млрд рублей в год. При пессимистичном сценарии эта цифра возрастает до 600 млрд рублей в год.

Правовые меры борьбы с мошенничеством с одометрами

Дилеры подчеркивают, что в настоящее время в России не существует специального законодательства, направленного на борьбу с мошенничеством с одометрами. Несмотря на то, что российская правовая система предусматривает наказание за мошеннические действия, судебные дела, связанные с фальсификацией одометров, крайне редки, как отмечают в RADA. Участники рынка предлагают ввести юридическую ответственность за подобные мошеннические действия.

Предложения по ответственности

Вопрос о привлечении к ответственности физических лиц за скрученный пробег был поднят еще в 2020 году. Тогда РАДА предлагала ввести штрафы до 300 тыс. рублей для физических лиц и до 1 млн рублей для юридических лиц, занимающихся мошенничеством.

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5 ошибок - СКРУЧЕННЫЙ ПРОБЕГ!