Скидка до 625 000 рублей на электрический "Москвич 3е"

2:27 Your browser does not support the audio element. Авто

Министерство промышленности и торговли РФ объявило о скидках от 10 до 25% на электрические кроссоверы, выпускаемые известным московским заводом, в том числе на популярную модель "Москвич".

Фото: www.autonews.ru

В частности, электрический вариант "Москвич 3e", оснащенный усовершенствованной электрической трансмиссией, будет включен в государственные программы льготного автокредитования и лизинга. Такое включение стало возможным благодаря подписанию дополнительного соглашения, согласно которому завод "Москвич" является специальным технологическим партнером по специальному инвестиционному контракту (СПИК) с КамАЗом.

Преимущества программы льготного автокредитования

Согласно действующим условиям программы льготного автокредитования, покупатели, заинтересованные в приобретении электромобиля "Москвич 3e", получают базовую скидку в размере 25% на первоначальный взнос, максимальная сумма которого составляет 625 000 рублей. Кроме того, модели, оснащенные электрическими силовыми агрегатами, также будут доступны для приобретения по программе льготного лизинга со скидкой от 10 до 25%.

Московский завод и производственный процесс

На московском автозаводе применяется метод крупноузловой сборки, при котором автомобили "Москвич" производятся из предварительно собранных компонентов, поставляемых известной китайской компанией JAC. По состоянию на середину июля цена последней модели "Москвича 3е" 2023 года выпуска составляет 3 558 000 рублей. Однако благодаря государственной программе льготного автокредитования, распространяющейся только на автомобили, собранные в России, покупатели могут приобрести этот электромобиль по сниженной цене — 2 933 000 рублей.

Расширение участия в льготных программах

Это событие знаменует собой значительное расширение программ льготного автокредитования и лизинга в России. До сих пор в этих программах мог участвовать только один отечественный автопроизводитель — "Моторинвест", выпускающий электромобили Evolute в Липецкой области. Переведено с помощью www. DeepL.com/Translator (бесплатная версия)

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОСКВИЧ 3Е, все плохо? Разгон до 100 км/ч. Как его заряжать?