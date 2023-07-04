В недавнем исследовании, проведенном информационным агентством "РИА Новости", эксперты определили российские регионы с самым плохим состоянием дорог. В данной статье рассматриваются результаты исследования и выделяются регионы с наиболее качественной дорожной инфраструктурой. Также обсуждаются улучшения качества дорог за последние годы.
Когда речь заходит об ухоженных дорогах, Москва занимает лидирующие позиции. Столица может похвастаться ошеломляющим показателем соответствия установленным стандартам качества дорог — 97,6%. Местные власти старательно следят за тем, чтобы большинство дорог соответствовали требуемым характеристикам, подавая пример другим регионам.
Ханты-Мансийский автономный округ, известный своими огромными запасами нефти и газа, добился значительного прогресса в развитии своей дорожной сети. 96% региональных и местных дорог соответствуют нормативным стандартам, что позволило региону укрепить свои позиции в качестве одного из лидеров по качеству дорог.
Расположенный вдоль живописного побережья Черного моря, Краснодарский край блещет не только природной красотой, но и дорожной инфраструктурой. Регион может похвастаться достойным уровнем соответствия 90,5%, что обеспечивает бесперебойное движение как для жителей, так и для гостей.
Челябинская область, расположенная в регионе Уральских гор, прилагает усилия для улучшения дорожного сообщения. Около 85,2% дорог в регионе соответствуют установленным стандартам, что способствует эффективному транспортному сообщению и экономическому росту региона.
На Северном Кавказе Республика Ингушетия добилась значительных успехов в совершенствовании своей дорожной сети. С показателем соответствия 80,8% этот регион является свидетельством стремления обеспечить своих жителей надежными и хорошо содержащимися дорогами.
К сожалению, не все регионы России достигли желаемых стандартов качества дорог. Архангельская и Кировская области сталкиваются с наиболее серьезными проблемами в этом отношении. Только 13% дорог в Архангельской области соответствуют требованиям, в то время как в Кировской области ситуация немного лучше — 25%. Власти должны уделять приоритетное внимание улучшению качества дорог в этих регионах, чтобы обеспечить более безопасное и эффективное транспортное сообщение для их жителей.
В целом, примерно половина всех региональных и местных дорог в России соответствует нормативным стандартам. Это составляет ошеломляющие 96% дорожной сети страны, а оставшийся процент приходится на федеральные трассы. Хотя для улучшения качества дорог по всей стране еще многое предстоит сделать, достигнутый на сегодняшний день прогресс демонстрирует положительную динамику.
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