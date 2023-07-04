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В России названы худшие по качеству дороги

3:35
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В недавнем исследовании, проведенном информационным агентством "РИА Новости", эксперты определили российские регионы с самым плохим состоянием дорог. В данной статье рассматриваются результаты исследования и выделяются регионы с наиболее качественной дорожной инфраструктурой. Также обсуждаются улучшения качества дорог за последние годы.

В России названы худшие по качеству дороги
Фото: Фролов Михаил/Global Look Press

Лучшие и худшие дороги в России

Москва: олицетворение качества

Когда речь заходит об ухоженных дорогах, Москва занимает лидирующие позиции. Столица может похвастаться ошеломляющим показателем соответствия установленным стандартам качества дорог — 97,6%. Местные власти старательно следят за тем, чтобы большинство дорог соответствовали требуемым характеристикам, подавая пример другим регионам.

Ханты-Мансийский автономный округ: Прокладывая путь

Ханты-Мансийский автономный округ, известный своими огромными запасами нефти и газа, добился значительного прогресса в развитии своей дорожной сети. 96% региональных и местных дорог соответствуют нормативным стандартам, что позволило региону укрепить свои позиции в качестве одного из лидеров по качеству дорог.

Краснодарский край: Где качество встречается с береговой линией

Расположенный вдоль живописного побережья Черного моря, Краснодарский край блещет не только природной красотой, но и дорожной инфраструктурой. Регион может похвастаться достойным уровнем соответствия 90,5%, что обеспечивает бесперебойное движение как для жителей, так и для гостей.

Челябинская область: Укрепление связей

Челябинская область, расположенная в регионе Уральских гор, прилагает усилия для улучшения дорожного сообщения. Около 85,2% дорог в регионе соответствуют установленным стандартам, что способствует эффективному транспортному сообщению и экономическому росту региона.

Ингушетия: Прогресс на Северном Кавказе

На Северном Кавказе Республика Ингушетия добилась значительных успехов в совершенствовании своей дорожной сети. С показателем соответствия 80,8% этот регион является свидетельством стремления обеспечить своих жителей надежными и хорошо содержащимися дорогами.

Проблемы, с которыми сталкиваются Архангельская и Кировская области

К сожалению, не все регионы России достигли желаемых стандартов качества дорог. Архангельская и Кировская области сталкиваются с наиболее серьезными проблемами в этом отношении. Только 13% дорог в Архангельской области соответствуют требованиям, в то время как в Кировской области ситуация немного лучше — 25%. Власти должны уделять приоритетное внимание улучшению качества дорог в этих регионах, чтобы обеспечить более безопасное и эффективное транспортное сообщение для их жителей.

Качество дорог по всей России

В целом, примерно половина всех региональных и местных дорог в России соответствует нормативным стандартам. Это составляет ошеломляющие 96% дорожной сети страны, а оставшийся процент приходится на федеральные трассы. Хотя для улучшения качества дорог по всей стране еще многое предстоит сделать, достигнутый на сегодняшний день прогресс демонстрирует положительную динамику.

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Дороги России. Почему в России такое ужасное качество дорог.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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