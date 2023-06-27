Kia Telluride 2024 получит тонкие визуальные изменения, небольшое повышение цены

Появление Kia Telluride 2024 года не за горами. Этот любимый трехрядный внедорожник скоро украсит дилерские площадки по всей стране, демонстрируя ряд тонких визуальных улучшений. Среди заметных изменений — измененные дневные ходовые огни, добавляющие элегантности экстерьеру автомобиля. Кроме того, весь модельный ряд получил скромное повышение цены по сравнению с уходящей моделью 2023 года.
Обновления дизайна могут остаться незамеченными, если не обращать на них пристального внимания. В передней части Kia установила дневные ходовые огни янтарного цвета, придающие изысканный шарм. Модели X-Line и X-Pro теперь могут похвастаться гладкой черной блестящей отделкой решетки радиатора, ободков фар, бамперов и нижней части дверей, заменив прежнюю темную металлическую отделку.
Kia с гордостью отмечает, что цены на весь модельный ряд увеличились всего на 100 долларов. Давайте посмотрим на цены для всего модельного ряда:
Обратите внимание, что все вышеупомянутые цифры включают в себя стоимость доставки до места назначения в размере $1 365.
Начальная комплектация LX оснащена множеством стандартных функций, таких как светодиодное внешнее освещение, 4,2-дюймовый дисплей в комбинации приборов, обивка SynTex, 12,3-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы, аудиосистема с шестью динамиками и пять портов USB для зарядки.
С другой стороны, отделка SX-Prestige X-Pro выводит роскошь на новый уровень благодаря 12,3-дюймовой цифровой панели приборов, кожаной обивке премиум-класса, подогреву капитанских кресел второго ряда и впечатляющей аудиосистеме Harman Kardon с 10 динамиками. Кроме того, покупателям SX-Prestige предлагается целый ряд опций интерьера в соответствии с их предпочтениями.
Под капотом нет никаких механических изменений. Telluride 2024 по-прежнему оснащается надежным 3,8-литровым двигателем V6 мощностью 291 лошадиная сила и 262 фунт-фут крутящего момента. В паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач этот внедорожник обеспечивает плавную работу вне зависимости от того, какой привод вы выберете — переднеприводный или полноприводный.
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