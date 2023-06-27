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Kia Telluride 2024 получит тонкие визуальные изменения, небольшое повышение цены

3:47
Авто

Появление Kia Telluride 2024 года не за горами. Этот любимый трехрядный внедорожник скоро украсит дилерские площадки по всей стране, демонстрируя ряд тонких визуальных улучшений. Среди заметных изменений — измененные дневные ходовые огни, добавляющие элегантности экстерьеру автомобиля. Кроме того, весь модельный ряд получил скромное повышение цены по сравнению с уходящей моделью 2023 года.

Обновления дизайна могут остаться незамеченными, если не обращать на них пристального внимания. В передней части Kia установила дневные ходовые огни янтарного цвета, придающие изысканный шарм. Модели X-Line и X-Pro теперь могут похвастаться гладкой черной блестящей отделкой решетки радиатора, ободков фар, бамперов и нижней части дверей, заменив прежнюю темную металлическую отделку.

Kia с гордостью отмечает, что цены на весь модельный ряд увеличились всего на 100 долларов. Давайте посмотрим на цены для всего модельного ряда:

  • LX с передним приводом: $37 355
  • LX с полным приводом: $39 355
  • S с передним приводом: $39 255
  • S с полным приводом: $41 255
  • EX с передним приводом: $42 955
  • EX с полным приводом: $44 955
  • EX X-Line с полным приводом: $47 250
  • SX с передним приводом: $47 155
  • SX с полным приводом: $49 155
  • SX X-Line с полным приводом: $50 650
  • SX X-Pro с полным приводом: $51 650
  • SX-Prestige с полным приводом: $52 055
  • SX-Prestige X-Line с полным приводом: $53 550
  • SX-Prestige X-Pro с полным приводом: $54,550

Обратите внимание, что все вышеупомянутые цифры включают в себя стоимость доставки до места назначения в размере $1 365.

Начальная комплектация LX оснащена множеством стандартных функций, таких как светодиодное внешнее освещение, 4,2-дюймовый дисплей в комбинации приборов, обивка SynTex, 12,3-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы, аудиосистема с шестью динамиками и пять портов USB для зарядки.

С другой стороны, отделка SX-Prestige X-Pro выводит роскошь на новый уровень благодаря 12,3-дюймовой цифровой панели приборов, кожаной обивке премиум-класса, подогреву капитанских кресел второго ряда и впечатляющей аудиосистеме Harman Kardon с 10 динамиками. Кроме того, покупателям SX-Prestige предлагается целый ряд опций интерьера в соответствии с их предпочтениями.

Под капотом нет никаких механических изменений. Telluride 2024 по-прежнему оснащается надежным 3,8-литровым двигателем V6 мощностью 291 лошадиная сила и 262 фунт-фут крутящего момента. В паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач этот внедорожник обеспечивает плавную работу вне зависимости от того, какой привод вы выберете — переднеприводный или полноприводный.

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AMBERS ARE BACK! -- The 2024 Kia Telluride is a Great SUV only Getting BETTER! (2024 Updates)
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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