Почему не стоит бояться, когда вдруг неожиданно загорелся Check Engine

Лампочка "Check Engine" загорается, когда электроника автомобиля обнаруживает ошибку в двигателе, автоматической коробке передач или системе контроля выбросов и сохраняет ее код в памяти. Однако это не всегда указывает на серьезную неисправность. Например, может выйти из строя датчик массового расхода воздуха или лямбда-датчик. Заменить их может даже водитель с базовыми знаниями механики автомобиля. Также возможно попадание воды в лямбда-датчик. Со временем влага испаряется, и ошибка исчезает.

Фото: https://www. dubizzle. com/blog/cars/fuel-tank-not-filling-up/

Лампочка Check Engine может также загореться из-за перегрева электромагнитной муфты кроссовера. Обычно это происходит после длительного вращения в грязи, когда муфта не справляется с нагрузкой. Но какое отношение это имеет к "проверке двигателя"?

Опытные техники объясняют, что лампочка Check Engine — это коллективный индикатор неисправности. Она загорается, когда неисправность исходит от других компонентов, в то время как сам двигатель в полном порядке. Поэтому не нужно паниковать; просто остановите автомобиль и дайте ему поработать на холостом ходу. Это позволит сцеплению остыть, и лампочка Check Engine погаснет.

То же самое относится к перегреву бесступенчатой трансмиссии (CVT) и автоматизированной механической трансмиссии (AMT). Рабочая жидкость в CVT может перегреться при длительном движении на высокой скорости, а AMT может выдохнуться, если водитель резко дергает автомобиль при попытке подняться на холм.

Во всех этих случаях необходимо остановить автомобиль и дать компонентам остыть. Стоит отметить, что предупреждающая лампочка загорается заранее, до того, как трансмиссионная жидкость достигнет критической температуры. Таким образом, электроника предупреждает о надвигающейся проблеме перегрева.

Наконец, сигнальный значок начинает мигать из-за засорения клапана рециркуляции отработавших газов (EGR). Обычно немедленных изменений в поведении автомобиля не происходит. У водителя есть достаточно времени, чтобы снять клапан и очистить его от нагара.

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CHECK ENGINE перестанет ЗАГОРАТЬСЯ и МИГАТЬ ПОСЛЕ этого