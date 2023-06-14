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Шпионские фотографии Audi RS 6 Avant

2:32
Авто

Audi уже усовершенствовала RS 6 Avant, представив вариант Performance. Однако, похоже, что немецкий автопроизводитель готовит еще более грозный универсал. На этих шпионских фотографиях изображен универсал, проходящий испытания на Нюрбургринге и демонстрирующий некоторые интригующие визуальные улучшения.

Шпионские фотографии Audi RS 6 Avant
Фото: /www.carscoops. com/2023/06/hardcore-audi-rs6-spied-with-revised-aero-could-be-called-the-gt/

Начиная с передней части, есть более низкий и более выраженный передний спойлер. Недалеко за спойлером передние крылья кажутся более широкими, хотя это может быть оптической иллюзией, вызванной колесами Performance. Эти крылья оснащены большими вентиляционными отверстиями, которые забирают воздух прямо перед передними дверями.

Боковые юбки и задние крылья кажутся практически неизменными, но задняя часть RS 6 демонстрирует некоторые значительные изменения. Самым заметным изменением является значительно больший задний спойлер, который можно считать скорее крылом. Фирменные овальные выхлопные трубы RS остались, но теперь они размещены в обновленном заднем бампере. В бампер встроены диффузоры между трубами, а окружающая область выглядит более прочной.

С более существенными внешними изменениями по сравнению с RS 6 Performance, вполне вероятно, что этот универсал будет иметь еще более впечатляющие обновления. Учитывая, что модель Performance может похвастаться мощностью 621 лошадиная сила, будет неудивительно, если мощность этой модели составит не менее 650 лошадиных сил, а то и больше.

Скорее всего, в стандартную комплектацию войдут многие из примечательных особенностей Performance, такие как заднее рулевое управление, модернизированный задний дифференциал и карбон-керамические тормоза. Кроме того, мы можем ожидать дальнейшего снижения веса и других улучшений шасси, возможно, за счет использования легких материалов для кузовных панелей, как, например, на новых передних крыльях.

Учитывая, что RS 6 Avant уже некоторое время находится в производстве, а этот прототип, похоже, близок к серийному, мы ожидаем, что он будет представлен в течение года. Цена, как ожидается, превысит цену нынешнего RS 6 Avant, которая составляет около 120 000 долларов. Мы с нетерпением ждем его дебюта.

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Audi RS 6 Avant - Большой тест-драйв
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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