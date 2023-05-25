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Hongqi начинает продажи четырех моделей в России

3:32
Авто

Hongqi, китайский бренд премиум-класса, начал распространение своих автомобилей в салонах по всей России. В настоящее время две модели, электрический внедорожник E-HS9 и седан H9, поставляются в дилерские центры. В течение следующего месяца к ним присоединятся еще две модели — полноприводный кроссовер HS5 и обновленный седан H5 New. FAW, материнская компания бренда Hongqi, в настоящее время создает дилерскую сеть и планирует открыть 12 автосалонов в России к концу июня, в основном в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Казани, Ростове-на-Дону и Сочи.

Hongqi начинает продажи четырех моделей в России
Фото: main2.formacar. com/en/news/view/39619.html

Повысьте свой опыт вождения с Hongqi E-HS9

Hongqi E-HS9, исключительный внедорожник, будет доступен для покупки в двух комплектациях и шести вариантах цвета кузова. Он может похвастаться целым рядом характеристик, включая матричные светодиодные фары, пневматическую подвеску, систему контроля качества воздуха в салоне и 10 подушек безопасности для повышения безопасности. В России эта модель будет предлагаться с двухмоторной установкой, генерирующей впечатляющие 551 лошадиную силу и обеспечивающей полный привод. Разгоняясь от 0 до 100 километров в час всего за 4,9 секунды, этот электромобиль обеспечивает запас хода в 510 километров по циклу NEDC.

Побалуйте себя роскошью с Hongqi H9 Sedan

Роскошный седан Hongqi H9 получил сертификацию в России. Он оснащен гибридной системой на базе 2,0-литрового турбированного четырехцилиндрового двигателя с 48-вольтовым стартер-генератором (244 лошадиные силы) и трансмиссией с двойным сцеплением. Примечательные особенности включают адаптивную пневматическую подвеску, задний привод и двухцветную внешность. Что касается кроссовера HS5, то он будет оснащен 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 218 лошадиных сил, шестиступенчатой автоматической коробкой передач и возможностью полного привода.

Представление нового седана H5: стильный соперник

Технические характеристики седана H5 New, который конкурирует в том же классе, что и Toyota Camry, пока не раскрываются. В Китае эта модель претерпела обновление поколения в 2022 году и предлагается с двумя двигателями на выбор. Базовый вариант — 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 169 лошадиных сил, работающий в паре с семиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением. Альтернативный вариант — двухлитровый двигатель мощностью 224 лошадиные силы в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Кроме того, доступна гибридная версия, сочетающая 1,5-литровый двигатель с электромотором.

На данный момент цены на эти модели не объявлены. Следите за дальнейшими новостями о появлении автомобилей Hongqi в российских автосалонах, поскольку бренд стремится предоставить покупателям уникальный и изысканный опыт вождения.

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ОФИЦИАЛЬНО В РФ! НОВЫЙ ПРЕМИАЛЬНЫЙ КИТАЕЦ ВМЕСТО Мерседес, БМВ, Аурус, Роллс-Ройс. Hongqi
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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